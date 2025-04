ChatGPT transforme votre animal en humain (et ça fait vraiment flipper)

Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait votre animal de compagnie s’il était humain ? Ce nouveau trend de ChatGPT pourrait vous répondre ! Envoyez juste une photo de votre animal avec ChatGPT et laissez la magie opérer !

Depuis qu’OpenAI a équipé ChatGPT 4o de son tout nouveau générateur d’images, c’est devenu la folie. L’outil est tellement viral que même Sam Altman, le patron d’OpenAI, a dû demander aux utilisateurs de lever le pied ! Il faut dire que le bond en avant est spectaculaire. En effet, les images sont bluffantes de réalisme, et il suffit de quelques clics pour s’amuser à créer des scènes totalement délirantes. C’est l’occasion parfaite pour laisser libre cours à votre imagination ou transformer votre animal de compagnie en humain, pourquoi pas !

Vous avez un chien, un chat, un oiseau ou même un poisson rouge ? Vous pouvez le passer à la moulinette de l’imagination de ChatGPT !

Pour voir votre animal en version humaine, il suffit de glisser une photo dans la boîte de dialogue, et le tour est joué ou presque. Et le plus génial avec cette tendance, c’est que vous pouvez même mettre plusieurs boules de poils sur la même image.

Ensuite, demandez-lui quelque chose comme : « Peux-tu me générer une image où tu transformes ce chat en humain ? » ou encore « À quoi ressemblerait ce chien en version humaine ? ».

Puis, ChatGPT vous posera alors quelques questions pour affiner le portrait. Par exemple, il pourrait demander : garçon ou fille ? Plutôt look streetwear, chic ou décontracté ? Timide ou exubérant ? Vous pouvez lui donner vos propres critères, mais vous pouvez très bien aussi le laisser tout inventé !

Après, il ne reste plus qu’à attendre ou encore faire quelques essais peut-être. Et hop, votre animal devient humain, version IA. De quoi bien rigoler !

Transformer votre animal en humain ? Des résultats à la fois drôles et étonnants

ChatGPT ne se contente pas de transformer votre animal en humain ! Le résultat est encore plus bluffant ! En effet, il recycle aussi son pelage pour en faire des vêtements stylés ou des coupes de cheveux improbables.

Et ce n’est pas tout ! Sachez que le décor derrière est aussi recréé, parfois avec des détails qui rappellent l’image d’origine.

Mieux encore, l’IA peut garder la posture exacte de votre animal de compagnie… Et je dois vous avertir tout de suite que cela peut parfois donner des scènes assez étranges et assez hilarantes.

Mais quoi qu’il en soit, le résultat est surprenant ! Des humains plutôt réalistes dans l’ensemble, mais pas toujours parfaits. Il n’est pas rare de voir une oreille de chat traîner par-ci ou une queue mal placée par-là.

Je ne pense pas qu’il s’agit d’un bug, mais plutôt d’une touche surréaliste.

Sur X (ex-Twitter), les réactions sont à la hauteur du délire : “J’ai tellement ri”, confie un utilisateur. D’autres, un peu plus dubitatifs, lèvent un sourcil devant l’interprétation très libre que fait l’IA de leur animal chéri.

Et certains avouent même qu’ils ne verront plus jamais leur compagnon de la même façon après avoir découvert sa version humaine. On comprend pourquoi.

Que pensez-vous de cette tendance ? Est-ce que vous l’avez déjà essayé ? Partagez le résultat dans les commentaires !

