ChatGPT vs DeepSeek : cette différence très étonnante pour la recherche web

DeepSeek, l’IA chinoise impressionne déjà les internautes, mais est-elle une véritable alternative à ChatGPT ? Voici notre verdict !

Vous aimez les réponses rapides, claires et précises ? Ou alors, vous préférez une avalanche d’informations, quitte à devoir trier vous-même ? Dans tous les cas, ChatGPT d’OpenAI et DeepSeek ont une approche radicalement différente de la recherche web.

Découvrons ce qui les oppose vraiment… Et vous allez voir, la différence est frappante !

ChatGPT et DeepSeek : les modes de recherche qui changent tout

Déjà, une chose surprend immédiatement… ChatGPT traite plusieurs questions en une seule demande, alors que DeepSeek bloque après la première.

Bon, cela peut sembler un détail. Mais en réalité, c’est un vrai frein. Lorsque l’on cherche plusieurs informations d’un coup, devoir répéter chaque demande devient vite agaçant. En parallèle, cela casse totalement le rythme d’une conversation fluide.

Et à ce propos, il y a une autre différence frappante. DeepSeek adore les longues réponses. Il puise dans plus de 30 sources pour une seule question, offrant un flot massif d’informations.

ChatGPT, en revanche, privilégie la clarté. Il condense les éléments essentiels, évitant de noyer l’utilisateur sous des détails inutiles.

Prenons un exemple concret : quels ont été les moments forts du match NBA d’hier soir et qui a gagné ?

ChatGPT résume les faits marquants d’un seul match. Mais DeepSeek balance une avalanche de statistiques sur plusieurs rencontres ! Trop d’infos… tue l’info !

Trop d’informations ou pas assez ?

C’est d’ailleurs l’un des plus gros défauts de DeepSeek : sa tendance à en faire trop. Pire encore, il rédige parfois de longs paragraphes inutiles !

Et si vous cherchez un simple conseil, préparez-vous à fouiller. Par exemple, à la question : quel ordinateur portable est le meilleur pour jouer avec un budget de 2 000 dollars ?

ChatGPT sélectionne quelques modèles et explique pourquoi ils sont adaptés. En revanche, DeepSeek énumère une multitude d’ordinateurs, sans vraiment guider l’utilisateur.

Mais là encore, ce n’est pas tout… Il lui arrive même de vous suggérer de chercher par vous-même. Autrement dit, au lieu de répondre clairement, il vous envoie vers d’autres sources. Cela dit, cela peut être utile pour vérifier certaines informations. Mais quand on veut une réponse rapide, c’est frustrant !

Et si l’on compare leurs performances sur les recommandations locales, la différence est encore plus marquée.

À la question : quel est le nouvel endroit tendance à Brooklyn pour les cocktails et les petites assiettes ?

ChatGPT propose une liste courte, précise et pertinente. DeepSeek, lui, va jusqu’à recommander une boisson spécifique, noyant l’essentiel sous une tonne de détails.

Vitesse, efficacité et confidentialité ?

Quand on parle de recherche web, un autre critère est crucial : la rapidité.

Et sur ce point, nul doute… ChatGPT est largement plus rapide. Peu importe la complexité de la question, il génère des réponses en quelques secondes. DeepSeek, en revanche, prend plus de temps, probablement en raison du grand nombre de sources analysées.

Ensuite, parlons d’un sujet sensible : la confidentialité. Contrairement à ChatGPT, DeepSeek enregistre énormément d’informations personnelles.

Pire encore, il analyse même la vitesse de frappe au clavier. C’est un détail inquiétant qui pousse à se questionner sur la protection des données.

En parallèle, ChatGPT propose des fonctionnalités que DeepSeek n’a pas encore. Par exemple, la génération d’images et la mémoire persistante ! DeepSeek reste un excellent outil de recherche brute, mais il est encore loin d’être aussi polyvalent que ChatGPT.

J’espère que vous l’avez compris : ChatGPT et DeepSeek ne jouent pas du tout sur le même terrai. L’un privilégie la clarté et l’efficacité, tandis que l’autre mise sur une masse d’informations, quitte à en faire trop… À vous de voir ce qui correspond le mieux à vos attentes.

Dis donc : avez-vous déjà testé DeepSeek ? Qu’en avez-vous pensé ? Mieux que ChatGPT ou trop d’informations à trier ?

