Cybersécurité proactive : découvrez NodeZero Tripwires par Horizon3.ai

Horizon3.ai, spécialiste de la cybersécurité, a dévoilé « NodeZero Tripwires », une innovation prometteuse pour les entreprises face aux cybermenaces. Ce concept repose sur un système d’alerte précoce. Il a été conçu pour identifier et sécuriser les points faibles des réseaux lors de tests d’intrusion, avant même qu’une attaque réelle ne survienne.

Un système proactif de protection des réseaux

Horizon3.ai présente NodeZero Tripwires comme une avancée majeure pour le secteur. Lors d’une simulation d’attaque, connue sous le nom de pentest, ce système identifie automatiquement les chemins vulnérables dans un réseau. Il y place des « fils d’achoppement numériques ». Ces derniers agissent comme des pièges : en cas d’intrusion réelle, ils déclenchent une alarme. Cela permet ainsi aux équipes de sécurité d’intervenir immédiatement. Dennis Weyel, directeur technique international d’Horizon3.ai, souligne : « Notre concept ouvre la voie à une nouvelle ère de la cybersécurité en offrant un système d’alerte précoce précis pour les chemins d’attaque non sécurisés ».

Selon Dennis Weyel, « NodeZero Tripwires représente un changement radical par rapport aux méthodes obsolètes basées sur des règles rigides et souvent inadaptées aux réels points d’entrée critiques des réseaux ». Cette nouvelle technologie constitue une solution incontournable pour les entreprises désireuses de renforcer leur cybersécurité. C’et essentiel avec des menaces en constante évolution.

Des leurrés stratégiques pour piéger les cybercriminels

NodeZero Tripwires va au-delà des méthodes traditionnelles avec des leurres stratégiques, tels que de faux fichiers ou des données de connexion. Ces éléments, appelés « honeypots », attirent les attaquants vers des pièges numériques. Ils vont ainsi les détecter avant qu’ils ne causent des dommages réels. Dennis Weyel compare cette approche à un système d’alarme pour maison. En effet, les détecteurs de mouvement sont placés après une étude minutieuse des points d’entrée les plus vulnérables. « Les chemins exacts ne sont pas basés sur des suppositions, mais sur des simulations d’intrusion basées sur des faits », précise-t-il.

Cette stratégie est particulièrement utile pour protéger les entreprises contre les vulnérabilités logicielles non résolues. Les failles, connues mais en attente de correctifs, laissent souvent les systèmes exposés durant une période critique. En moyenne, il faut environ 58 jours pour développer et tester un correctif. Ce délai peut toutefois laisser les réseaux à risque. NodeZero Tripwires intervient durant ce laps de temps pour renforcer la sécurité des points faibles identifiés lors des tests d’intrusion. Comme l’explique Dennis Weyel : « Les fils d’achoppement numériques permettent de détecter immédiatement toute tentative d’attaque ».

Une fusion de pentesting autonome et de détection des menaces

Snehal Antani, PDG d’Horizon3.ai, voit dans NodeZero Tripwires une réponse aux besoins des entreprises pour sécuriser leurs systèmes face aux cyberattaques. « Le plus difficile dans la mise en place d’un réseau d’alerte précoce est de déterminer où les leurres doivent être déployés », dit-il. Avec les résultats des pentests, ce système permet de déployer des pièges à miel sur les serveurs et partages de fichiers critiques. Cela permet ainsi de minimiser les faux positifs.

NodeZero Tripwires se distingue par son approche autonome et sa capacité à s’intégrer facilement dans les outils de sécurité existants. les programmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Cette innovation offre ainsi une protection optimisée pour les réseaux d’entreprise, avec un système d’alerte sur-mesure et une détection avancée des menaces.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.