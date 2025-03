DeepSeek battu à son propre jeu ! Ces IA chinoises 2 fois moins chères sont encore meilleures !

DeepSeek pensait avoir le champ libre en Chine avec son IA générative à bas coût. Mais c’était sans compter sur Baidu, qui vient de répliquer avec deux modèles : ERNIE 4.5 et ERNIE X1.

Avec le lancement de R1 deux mois plus tôt, DeepSeek a semé la pagaille dans la Silicon Valley et intensifié la rivalité technologique en Chine. Cela dit, Baidu, mastodonte de l’IA générative et propriétaire du moteur de recherche du même nom, ne compte pas se laisser distancer.

Après avoir annoncé en février l’ouverture en open source de son modèle ERNIE à partir du 30 juin et la gratuité d’ERNIE Bot, la firme a accéléré la cadence. Hier, le 16 mars, elle a dévoilé, via WeChat, ERNIE 4.5 et ERNIE X1.

Et devinez quoi ? Ils sont aussi performants que DeepSeek R1 tout en étant deux fois moins chers.

Baidu sort l’artillerie lourde, découvrez-la !

Commençons par ERNIE 4.5, la dernière évolution de Baidu en matière d’IA multimodale. Ce modèle est capable de traiter simultanément du texte, des images, de l’audio et de la vidéo.

En plus, il affiche une meilleure compréhension du langage, une logique affinée et une efficacité accrue en codage. Baidu doit ces avancées à plusieurs innovations technologiques :

Masquage dynamique de l’attention FlashMask, utilisation d’un mélange multimodal hétérogène d’experts, compression spatio-temporelle, optimisation des données d’entraînement centrée sur les connaissances et système d’auto-rétroaction améliorée après formation…

Selon la firme, c’est ce qui ont permis à ERNIE 4.5 de surpasser GPT-4.5 sur plusieurs benchmarks.

Quant à ERNIE X1, il se distingue par ses capacités avancées de raisonnement. Développé spécifiquement pour les tâches nécessitant une réflexion approfondie, il excelle en analyse, en prise de décision et en planification stratégique.

Son architecture repose sur une compréhension optimisée des problèmes complexes. Ce qui le rend particulièrement adapté aux secteurs du droit, de la finance et de la gestion de données.

Une vraie riposte stratégique

En plus d’annoncer ces modèles impressionnants, Baidu a pris tout le monde de court sur autre chose. La startup a rendu son chatbot ERNIE Bot, intégrant directement ces avancées, accessible gratuitement à tous. Et ce, plus tôt que prévu.

Et ce pendant que DeepSeek oblige ses utilisateurs à souscrire à des services payants pour accéder à son IA.

Autre point stratégique : le prix ultra-compétitif des modèles ERNIE sur le cloud Qianfan de Baidu. Là où R1 séduisait par son efficacité et son faible coût, Baidu pousse le concept encore plus loin avec des tarifs imbattables.

ERNIE 4.5 est, par exemple, facturé à seulement 0,0005 euro pour mille tokens en entrée et 0,002 euro en sortie. ERNIE X1, lui, descend encore plus bas avec 0,00025 euro en entrée et 0,001 euro en sortie.

Bref, Baidu prévoit d’intégrer ces nouveaux modèles à ses services phares, comme Baidu Search et l’application Wenxiaoyan. Le but est d’enrichir l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, ERNIE 4.5 est d’ores et déjà disponible via les API de la plateforme Qianfan de Baidu AI Cloud. ERNIE X1, quant à lui, suivra prochainement.

Alors, n’êtes-vous pas impressionné par l’œuvre des chinois ? Personnellement, je le suis. Et vous ?

