Doctolib lance une IA pour épauler votre médecin lors des consultations

Doctolib sort le grand jeu avec une IA qui va alléger la vie des médecins. Imaginons un instant : pendant que votre docteur se concentre sur vous, son assistant IA prend les notes en temps réel. Fiction ? Futuriste ? non. Et c’est disponible dès le 15 octobre ! Plongez vite dans les détails !

Doctolib vous présente une IA qui assistera les médecins durant les consultations. L’idée est simple, automatiser la prise de notes afin que les professionnels de santé puissent se consacrer entièrement à leurs patients. Préparez-vous, car dès le 15 octobre, cette innovation va intégrer la routine médicale, ce qui va rendre chaque visite chez le médecin plus fluide et plus efficace.

Un assistant médecin IA signée Doctolib

#Doctolib lance son assistant de consultation basé sur l'IA qui automatise la prise de notes pendant les consultations. Même si la discussion n’est ni enregistrée ni stockée selon la société, beaucoup d'utilisateurs risquent d'être sceptiques, et à raison.https://t.co/faVlhTXQyq — Baptiste Hugot (@BaptisteHugot) October 15, 2024

Cet assistant médecin IA est conçu pour automatiser la prise de notes lors des consultations. Fini le stress de la paperasse, les médecins pourront se concentrer à 100% sur leurs patients. Et comment ça marche ? L’IA de Doctolib se connecte au micro de l’ordinateur du soignant pour « écouter » et « analyser » et la discussion avec le patient. À condition d’avoir l’accord de ce dernier, bien sûr.

Ensuite, l’assistant IA « retranscrira fidèlement l’échange entre le médecin et le patient ». Enfin, celui-ci produit une synthèse complète de la consultation. Évidemment, le docteur vérifie cette synthèse au préalable, puis il l’ajoute au dossier médical.

On se voit en direct le 15 octobre prochain pour la démonstration et lancement de l'assistant ? 😉

👇https://t.co/PqOJh2ptpE https://t.co/IsgOOyVWxC — Doctolib (@doctolib) September 20, 2024

Ainsi, 350 soignants en France ont avant tout testé l’IA de Doctolib durant plusieurs mois. Le but, c’était d’assurer que cette technologie réponde vraiment aux besoins des professionnels de santé. Pour l’instant, seuls les médecins généralistes et pédiatres utilisateurs de Doctolib peuvent en profiter, mais l’assistant IA s’étendra bientôt à d’autres spécialités médicales.

Une autre bonne nouvelle, les médecins peuvent essayer l’assistant IA gratuitement pendant un mois. Après cela, s’ils souhaitent continuer à l’utiliser, ils devront souscrire un abonnement mensuel de 79 euros.

Vous imaginez-vous à l’aise lors d’une consultation avec une IA qui prend en charge les notes à la place de votre médecin ? Cette technologie vous semble-t-elle utile ou préférez-vous un suivi plus traditionnel ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires.

