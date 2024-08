Révélations sur Doctolib et l’IA ! Voici pourquoi le site exploite vos données

Utiliser les données personnelles des abonnés afin d'entraîner une IA. Cette pratique sera bientôt une référence chez Doctolib. Est-ce qu'on devrait faire confiance à cette nouvelle approche ? Tout savoir.

L'IA, peu importe son utilité, a besoin d'une base de données conséquente pour s'entraîner. Cette stratégie est un incontournable chez les entreprises high-tech. Mais récemment, les autres sociétés qui utilisent la technologie se basent aussi sur cette approche. C'est la cas de Doctolib, qui a l'intention de perfectionner son IA. Est-ce une bonne idée ?

Doctolib : les données de 90 millions d'utilisateurs destinés à la formation de l'IA

La plateforme médicale, Doctolib, n'est pas seulement une référence en France. Elle a déjà plusieurs utilisateurs à travers l'Europe. Actuellement, l'entreprise dispose de 90 millions d'utilisateurs. C'est une mine d'or pour l'IA.

“S'entraîner sur les données des patients permet aux modèles IA d'être plus précis et donc, d'être plus pertinents” déclare Doctolib lors de son interview avec Tech&Co.

Selon les spécialistes de Doctolib, cette approche est nécessaire pour améliorer leurs services. En effet, les médecins peuvent booster leur productivité en utilisant une IA générative performante. C'est un gain de temps considérable, car ils peuvent remplir les dossiers des patients en quelques minutes.

Même si Doctolib se lance sur la route de l'IA, cette stratégie n'a aucun impact sur la prise en charge des patients. En effet, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer un médecin.

Tiens, @Doctolib utilise dorénavant nos données de santé pour entrainer des modèles d'IA 👀 pic.twitter.com/4hbquADo7R — David Libeau (@DavidLibeau) August 10, 2024

Quelles sont les fonctionnalités clés de cette IA ?

L'IA de Doctolib se présente comme un assistant personnel des médecins. Elle va se focaliser sur le patient durant la consultation. L'algorithme va alors résumer les histoires de la maladie, ainsi que les antécédents pour le médecin.

“Cela nous permet de proposer des fonctionnalités comme des rappels pour renouveler une ordonnance ou des instructions de suivi après une consultation” explique Doctolib dans sa publication.

Mais ses atouts ne s'arrêtent pas là. L'IA est aussi au service des patients. Elle traite les demandes de rendez-vous par téléphone par exemple. Comme quoi, on n'a plus besoin de passer par le site de Doctolib pour bénéficier de ce service.

Et le secret médical dans toute cette technologie ?

Cette question trotte dans les pensées des patients. Mais Doctolib affirme que les données ne sont pas directement associées à l'intéressé.

“Vous ne serez, bien sûr, pas directement identifiable par votre nom ou prénom par exemple”

De plus, vous n'êtes pas obligé de donner le feu vert à l'IA. Il existe toujours une demande d'autorisation avant d'utiliser vos données personnelles.

Il suffit de choisir la mention “Je désactive l'amélioration des services”. En alternative, vous pourrez vous rendre vers la section “Mon compte”/“Mes préférences”/ “Amélioration des services” et enfin choisir l'option qui vous convient.

“Nous veillons à obtenir le consentement libre et éclairé des utilisateurs avant d'utiliser certaines de leurs données pour données pour entraîner nos modèles”

Doctolib suit le chemin des entreprises high-tech. Par contre, elle adopte une stratégie efficace pour éviter une utilisation dérivée des données.

Selon les affirmations de Doctolib, cette nouvelle approche est sans risques pour les utilisateurs. Est-ce que vous allez offrir vos données comme centre d'entraînement de l'IA ?

