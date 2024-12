ElevenLabs GenFM : l’IA qui vous crée un podcast à partir de n’importe quelle URL !

Le mercredi 4 décembre, ElevenLabs a sorti une nouvelle fonctionnalité baptisée GenFM. Cet ouril est capable de transformer n’importe quel fichier en un podcast avec plusieurs voix, un peu comme NotebookLM de Google.

GenFM prend en charge 32 langues, parmi lesquelles l’anglais, le français, le chinois, l’espagnol, l’hindi, le portugais, le japonais, et bien d’autres. L’outil est accessible via l’application ElevenLabs Reader.

En quoi GenFM se distingue de ses concurrents ?

Et bien déjà, il faut comprendre que par “l’outil convertit n’importe quel fichier”, je n’insinue pas uniquement les vidéos, les PDFet les eBooks. Avec GenFM, vous pouvez tout aussi utiliser l’URL d’un article pour le convertir en podcasts intelligents.

Il est facile à utiliser. Il suffit de télécharger une source – une vidéo YouTube par exemple – et l’application génère automatiquement un podcast avec deux voix parmi une douzaine disponibles.

Et vous savez quoi ? Vos podcasts générés seront animés par des co-animateurs IA super réalistes, qui échangent sur les idées et infos clés du contenu.

Autre détail inédit : GenFM peut « générer quelques euh » ou « ajouter des pauses réfléchies » pendant la création d’un podcast. Alors que ses concurrents cherchent à effacer les « euh » et les « ah » dans les enregistrements, ElevenLabs, elle, fait tout l’inverse pour rendre ses podcasts générés par l’IA plus humains.

Comme l’a expliqué Jack McDermott, chargé de la croissance mobile chez ElevenLabs: « Nous avons débattu de la quantité de dialogues humains à introduire, tels que des « euh », des « ah », des « mhmm », des rires et des respirations. Nous cherchons à trouver le juste équilibre entre une conversation naturelle et humaine et l’utilité du contenu. »

« En examinant les podcasts exceptionnels de longue durée, nous constatons qu’il y a moins d’interruptions et que les conversations se déroulent de manière plus naturelle et plus perspicace. C’est ce type d’expérience que nous recherchons en fin de compte, tout en rendant les récits audio plus accessibles à toutes les voix et dans toutes les langues. »

Comme toujours, les entreprises de la tech ne sont jamais satisfaits

En effet, ElevenLabs compte pousser encore plus loin sa technologie. Elle envisage de permettre plus de personnalisation et de prendre en charge d’autres sources pour créer des podcasts IA sur mesure.

Par ailleurs, plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé un investissement de 11 millions de dollars dans l’écosystème des startups polonaises et l’ouverture d’un bureau à Varsovie. Ce dernier deviendra le centre R&D de l’entreprise pour attirer les talents locaux en IA.

La startup a aussi évoqué son expansion en Inde, où elle a recruté un responsable commercial pour une équipe. ElevenLabs a également lancé de nouveaux agents conversationnels IA pour ses clients.

Visiblement, ElevenLabs compte rester sur la même longueur d’ondes que certains de ces concurrents comme Google, qui vient d’ajouter une fonctionnalité à NotebookLM pour que les utilisateurs puissent personnaliser les podcasts générés par l’IA. Et ce, tout en ayant une longueur d’avance sur d’autres.

Les outils comme Descript, Listnr et MyVocal AI sont par exemple encore à la traîne derrière. Et au final, toutes ces manœuvres n’ont été faites que dans un seul et unique but : se faire de la place sur le marché.

Quoi qu’il en soit, tous ces outils nous simplifient la vie, vous ne croyez pas ? Alors, je vous invite GenFM pour voir ce qu’il en est. Et n’oubliez pas de partager votre expérience dans le commentaire !

