Elon Musk veut mettre son Grok dans le Siri d’Apple

Apple tient Siri sous clé, mais Musk ne recule pas. Son Grok 4.1 pourrait bientôt s’installer dans Siri.

Elon Musk n’en est plus à une provocation près. Après avoir crié au scandale contre Apple, voilà qu’il propose d’intégrer Grok directement dans Siri. Et sous la petite pique du patron de xAI se cache un enjeu technique pour l’iPhone.

Grok s’invite dans Siri : Musk choisit son moment

Apple avait déjà son lot de galères. Son Apple Intelligence prend du retard. Les régulateurs resserrent leur étau. L’iPhone n’est pas non plus ce jardin totalement fermé qu’il était. C’est dans ce climat que Musk a relancé son show.

En août, il attaquait Apple en justice, jugeant la place donnée à ChatGPT beaucoup trop confortable. Pourtant, aujourd’hui, il tend la main pour glisser Grok 4.1 dans Siri. Comme si de rien n’était.

Elon is down for Apple to team up with xAI and finally give Siri the upgrade it deserves. Grok 4.1 is ready TODAY-time to make Siri superintelligent! pic.twitter.com/UHj0XvM0I0 — Madhav (@5mknc5) November 18, 2025

Ce virage a dû faire lever quelques sourcils à Cupertino, même si la proposition n’est pas aussi gratuite qu’elle en a l’air. Car le patron de xAI a parfaitement compris ce qui est en train de changer pour l’iPhone.

iOS 26.2, en phase bêta au Japon, marque un changement très fort. Les utilisateurs pourront bientôt ainsi réassigner le bouton latéral pour lancer Gemini, Alexa ou n’importe quelle IA compatible. Siri ne sera plus l’option par défaut.

Apple ne l’a pas décidé de gaieté de cœur. C’est la loi locale qui l’a forcée. Mais maintenant que les « hooks » sont implantés dans iOS, le monde entier regarde ce précédent.

Et l’Europe, avec le DMA, risque de s’y intéresser rapidement. Dans ce contexte réglementaire tendu, Musk a flairé une occasion. Il ne propose pas une prouesse technique. Il pose un deal potentiel, au moment où Apple s’ouvre malgré elle.

C’est peut être intéressant, mais …

Il semble que la marque à la pomme discute déjà avec Google pour Gemini, avec Anthropic pour Claude. Et même avec Perplexity. Grok peut donc se glisser dans la liste des candidats.

Et si la technique suit, le potentiel est là. Car Grok 4.1 coche plusieurs cases pour Apple. Le modèle lancé par xAI affiche des gains solides en raisonnement, un temps de réponse rapide et un accès direct aux données de X en temps réel. Un combo utile pour un assistant vocal moderne.

It’s time for Apple to team up with xAI and actually fix Siri



Replace that outdated, painfully dumb assistant with Grok 4.1



Siri deserves to be Superintelligent



Grok 4.1 is ready TODAY pic.twitter.com/rmFaPTLTur — X Freeze (@XFreeze) November 18, 2025

Mais ce n’est pas la technique qui pose problème. C’est Grok lui-même. Apple mise sur une image propre, contrôlée et sécurisée. Le public doit se sentir à l’aise quand il parle à Siri. Grok, lui, a été conçu pour être piquant, parfois insolent, et volontiers provocateur. Un style t assumé par Elon Musk. Mais totalement incompatible avec l’écosystème très cadré d’Apple.

This is how Grok responds lolz

I don’t think Apple want this on Siri pic.twitter.com/nmai3mc7AB — Ewakaa (@Ewakaaa) November 18, 2025

D’autant que l’intégration actuelle de ChatGPT dans Siri repose sur des filtres stricts. Apple a exigé des garanties comportementales avant de connecter l’IA d’OpenAI à ses appareils. Difficile d’imaginer xAI accepter d’assagir Grok, alors que son ton tranché est justement sa signature.

