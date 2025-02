LightOn s’engage pour une IA européenne transparente et responsable

L’Europe se mobilise pour affirmer son indépendance numérique face aux géants de l’intelligence artificielle. Le 3 février, LightOn a annoncé sa participation à OpenEuroLLM, un consortium qui réunit 20 institutions et entreprises majeures du secteur. Soutenue par la Commission européenne dans le cadre du programme Digital Europe, cette initiative vise à développer des modèles de langage open source performants et multilingues.

Une approche collaborative pour l’innovation en IA

OpenEuroLLM repose sur une communauté d’experts en intelligence artificielle et en open source. Son objectif est de démocratiser l’accès aux technologies avancées. Il souhaite également consolider la souveraineté numérique de l’Europe. « L’Europe dispose des talents et des ressources nécessaires pour prendre une place de choix dans cette compétition internationale autour de l’IA. », explique Laurent Daudet, Directeur Général Délégué et cofondateur de LightOn. Il insiste sur le rôle de l’IA Act et l’importance d’une coordination entre les acteurs européens pour garantir un développement stratégique de l’intelligence artificielle.

OpenEuroLLM favorise une approche ouverte. Il met ainsi à disposition des entreprises et des institutions publiques des modèles accessibles. Cela évite ainsi une dépendance aux solutions propriétaires. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer l’innovation collaborative et de permettre aux acteurs européens de mieux contrôler leurs outils numériques.

LightOn, un acteur clé de l’IA européenne

LightOn s’est imposé comme un pionnier de l’IA en Europe. L’entreprise a développé des modèles de langage open source. Son dernier modèle, ModernBert, a été téléchargé plus de 4,8 millions de fois en un mois. Sa plateforme Paradigm permet aux entreprises d’héberger leurs modèles directement sur leurs infrastructures, ce qui garantit ainsi flexibilité et sécurité. Cette approche aide les organisations à éviter les solutions propriétaires coûteuses et à garder le contrôle sur leurs données.

LightOn met ses technologies à disposition et collabore avec d’autres acteurs européens. L’entreprise contribue ainsi à la montée en puissance d’une IA plus responsable et accessible. L’entreprise se positionne comme un moteur de l’innovation avec des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et administrations européennes.

Une nouvelle approche pour l’avenir de l’IA

Loin de la course à la puissance brute, LightOn défend une IA plus efficace et accessible. « La course effrénée à la puissance n’est plus l’unique voie à suivre. Une nouvelle approche émerge, privilégiant des modèles plus économes mais très performants pour répondre aux besoins professionnels« , souligne Laurent Daudet. Avec OpenEuroLLM, LightOn prend part à la construction d’un écosystème IA ouvert et innovant. Cette initiative repose sur une vision stratégique de souveraineté européenne.

Cette initiative pourrait avoir un impact significatif sur le paysage technologique en Europe. OpenEuroLLM développe des modèles IA adaptés aux spécificités locales et multilingues. Il ambitionne ainsi de proposer des alternatives solides aux géants du secteur. À terme, cette approche pourrait favoriser l’émergence d’une intelligence artificielle mieux intégrée aux réalités économiques et culturelles européennes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.