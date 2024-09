Fausses promesses de l’IA : les géants de la tech nous roulent dans la farine !

Les entreprises technologiques annoncent fréquemment des fonctionnalités IA impressionnantes, mais elles ne sont pas toujours prêtes à temps. Cet écart entre promesses et réalité engendre de la frustration chez les utilisateurs et nuit à la crédibilité des entreprises.

Il est temps pour ces géants de cesser d’annoncer des fonctionnalités IA qu’ils ne maîtrisent pas. Les utilisateurs veulent des produits fiables dès leur lancement, pas des attentes interminables

Apple nous ment sur ses nouvelles fonctionnalités IA

Apple a récemment dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone 16. Cette technologie devrait intégrer des innovations époustouflantes comme la génération d’images, l’amélioration pour Siri, la compréhension textuelle, etc.

Cependant, ces options ne seront pas disponibles lors de la sortie des nouveaux modèles le 20 septembre. Le premier lot de fonctionnalités IA arrivera avec la mise à niveau d’iOS 18.1 en octobre, mais les plus attendues ne verront pas le jour avant 2025. Exposer de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient prêtes n’est pas nouveau pour Apple. La marque est toujours en retard par rapport à ses concurrents en matière d’IA.

ChatGPT d’OpenAI ne tient pas ses promesses

OpenAI a pris l’habitude de faire des promesses qu’elle ne tient pas. Lors de son événement de mise à jour en mai, l’entreprise a promis des fonctionnalités IA avancées comme la possibilité de dialoguer avec la plateforme en utilisant la voix et la vidéo. Cependant, plusieurs mois après l’annonce, ces options ne sont toujours pas accessibles à la plupart des utilisateurs.

Bien que le mode vocal avancé ait été déployé pour quelques abonnés ChatGPT Plus, la majorité des utilisateurs, payants ou non, n’y ont pas encore accès. Les fonctionnalités vidéo, quant à elles, n’ont toujours pas été mises à disposition. Cela laisse les utilisateurs dans l’attente d’un produit complet qui reste à l’état de promesse.

Google bluffe encore avec ses fausses démos

Google ne fait pas exception à la règle. En octobre 2023, cette entreprise a présenté une fonctionnalité d’amélioration d’image baptisée « Zoom Enhance« . Elle améliore les images floues, une prouesse digne de la science-fiction. Toutefois, cette option n’est arrivée qu’en août 2024, près d’un an après son annonce et juste à temps pour les nouveaux modèles de téléphones.

Lors de l’événement Google I/O en mai, la société a également dévoilé le Project Astra, un agent IA universel. Ce projet promettait des capacités semblables à celles de ChatGPT avec reconnaissance de la vidéo en direct. Les démonstrations montraient la possibilité d’utiliser la caméra d’un téléphone pour identifier des objets en temps réel. Bien que ces fonctionnalités IA soient impressionnantes, elles restent à l’état de prototype, sans date de sortie précisée.

Amazon trahit ses fans avec un Alexa en retard

En septembre 2023, Amazon avait promis une révolution avec une nouvelle version d’Alexa, alimentée par l’IA. Présentée comme la plus grande mise à jour de l’assistant vocal, cette version devait offrir des conversations plus naturelles. Plus besoin de répéter « Alexa » avant chaque commande. L’assistant devait aussi réagir plus vite, pour une expérience proche d’une conversation avec une personne réelle. De plus, il semble qu’Amazon ait dû faire appel à un modèle IA externe, Claude AI d’Anthropic, pour atteindre les performances souhaitées.

Il est clair qu’Amazon a encore du chemin à faire pour regagner la confiance des utilisateurs. Annoncer des fonctionnalités sans pouvoir les livrer n’aide personne. Les utilisateurs veulent des produits fonctionnels, pas des promesses vides.

Les entreprises technologiques doivent arrêter de surestimer leurs capacités et se concentrer sur des produits fiables et disponibles dès leur lancement. Pour le moment, les consommateurs devront peut-être se tourner vers d’autres solutions d’IA pour obtenir ce qu’ils recherchent vraiment.



