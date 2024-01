Alexa Plus en route : prêt à payer pour votre assistant vocal ?

Amazon envisage de transformer son assistant vocal bien-aimé en un service par abonnement. Dès juin 2024, Alexa Plus pourrait devenir une réalité, offrant une expérience améliorée, mais moyennant un coût mensuel.

Selon un rapport de Business Insider, basé sur des documents internes et des sources anonymes, Amazon se lance dans une version d’Alexa utilisant l’IA générative, permettant des interactions plus naturelles et contextuelles.

Contrairement à l’assistant vocal que nous connaissons, cette version promet des capacités étendues telles que la compréhension de commandes complexes et la fourniture de réponses plus précises. Alexa Plus semble se positionner comme un pas en avant significatif dans l’évolution des assistants virtuels.

Des défis à surmonter ? Bien sûr

Le chemin ne sera certainement pas sans embûches. Le rapport révèle que le projet fait face à des défis techniques, des problèmes de qualité et des dilemmes internes. Malgré les avancées, la nouvelle version n’atteint pas encore les standards espérés pour Alexa Plus, suscitant des interrogations au sein même d’Amazon sur la demande et la viabilité d’un Alexa payant. Un employé anonyme a souligné la nécessité pour Alexa de générer des revenus, mais la question demeure : les utilisateurs sont-ils prêts à payer pour un service qu’ils utilisent actuellement gratuitement ?

Cette initiative intervient dans un contexte difficile pour Amazon, avec une concurrence accrue dans le domaine des assistants vocaux et de l’intelligence artificielle. De plus, Alexa a eu du mal à devenir une source de revenus significatifs pour Amazon, la majorité des utilisateurs se contentant de requêtes basiques. La situation est d’autant plus compliquée que la fin de l’année 2022 a vu Alexa causer une perte présumée de 10 milliards de dollars à Amazon.

La récente vague de licenciements chez Amazon, touchant notamment l’équipe d’IA, ajoute à l’incertitude entourant le futur d’Alexa. Un email interne révèle des inquiétudes quant aux progrès en matière d’IA, laissant les fans d’Alexa et les observateurs du secteur dans l’attente de voir si Alexa Plus se concrétisera en 2024.