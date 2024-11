Futur de l’IA : les prédictions choquantes du CEO d’Anthropic, en décalage d’OpenAI

Et si l’intelligence artificielle dépassait nos capacités humaines d’ici deux ans ? Dario Amodei, CEO d’Anthropic, en est persuadé. Entre visions audacieuses et défis techniques, le futur de l’IA se dessine à haute vitesse. Cela laisse même OpenAI sur une perspective légèrement différente. Alors, qu’est-ce qui se passera en 2026 ? L’article vous dit tout.

Le CEO d’Anthropic, Dario Amodei, a récemment fait une prédiction choquante. Apparemment, l’IA atteindra des « niveaux humains » dès 2026, ou 2027 au plus tard. Selon lui, les progrès actuels se succèdent à une vitesse quasi exponentielle. Malgré quelques freins potentiels comme les limites technologiques ou les tensions géopolitiques. Mais, une chose est sûre ! Si ce scénario se réalise, nos capacités humaines seront reléguées au second plan dans certains domaines.

L’IA au niveau humain en 2026 ? Anthropic et OpenAi voient les choses différemment

Dario Amodei, le PDG d’Anthropic, a donc fait une déclaration lors d’un échange avec Lex Fridman. D’après lui, les IA « à des niveaux humains » pourraient être là dès 2026 et l’évolution actuelle est comparable à des niveaux d’éducation. « Nous commençons à atteindre le niveau du doctorat, et l’année dernière nous étions au niveau du premier cycle, et l’année précédente, au niveau d’un lycéen », explique le CEO d’Anthropic.

Et ce n’est pas juste une intuition, car il parle d’une « extrapolation linéaire » des progrès récents. Si cette tendance continue, Dario Amodei prévoit que l’IA surpassera les humains d’ici deux à trois ans. Toutefois, il nuance en disant que des facteurs pourraient freiner cette avancée. Notamment, le manque de données ou des tensions géopolitiques.

Sam Altman, le boss d’OpenAI, a également prédit des choses similaires. Lui aussi pense qu’on atteindra l’AGI (intelligence artificielle générale) dès 2025. Là où cela diffère, c’est surtout dans les priorités.

Le CEO d’Anthropic semble plus inquiet des risques liés à ces avancées. « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », a-t-il dit. Et c’est vrai, car une IA surpuissante pourrait autant aider qu’elle pourrait faire des dégâts.

Vous connaissez sans doute Claude, le chatbot d’Anthropic et le concurrent de ChatGPT d’OpenAI. Amodei parle aussi d’une « course vers le sommet », où l’idée est de pousser les autres acteurs à faire mieux en montrant l’exemple. Franchement, j’aime bien cette approche !

2026, c’est demain ! Et c’est à vous de trancher ! Quelle vision du futur de l’IA vous paraît la plus réaliste ou la plus responsable entre celle d’Anthropic et OpenAI ? Partagez votre point de vue dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.