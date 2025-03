Google enrichit Gemini avec Canvas : la création assistée par IA franchit un cap

Google ne ralentit pas dans la course à l’IA. Après avoir annoncé l’enterrement de Google Assistant et propulsé son modèle Gemma 3, l’entreprise dévoile une nouvelle arme pour son chatbot Gemini : Canvas.

Il s’agit d’un espace interactif pensé pour l’écriture et la programmation, où l’IA ne se contente plus de répondre, mais collabore en direct. Si vous faites partie des utilisateurs actifs de ChatGPT, vous savez sûrement de quoi je parle.

Quoi qu’il en soit, je vous explique tout dans cet article !

On dit que le succès s’inspire toujours de ce qui a déjà fait ses preuves

Comme je disais, Canvas me rappelle l’outil du même nom développé par OpenAI pour ChatGPT. D’ailleurs, Anthropic a aussi une fonctionnalité similaire appelée Artifacts.

J’imagine que Google ne comptait pas se laisser distancer, alors le géant a dévoilé le sien le 18 mars. « Canvas est conçu pour une collaboration fluide avec Gemini », explique Dave Citron, directeur produit chez Google.

« Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Gemini devient un outil de travail encore plus puissant, vous aidant à donner vie à vos idées. » ajoute-t-il.

Canvas est directement accessible depuis la barre de saisie de Gemini, sur web comme sur mobile. Une fois dedans, vous pouvez rédiger et modifier vos textes en temps réel.

L’outil met en avant des suggestions automatiques pour améliorer la clarté, ajuster le ton ou la longueur. Il suffit de sélectionner le passage et de demander à Gemini de le rendre plus concis, plus professionnel ou plus détendu.

Autre chose. Il est aussi possible d’y mettre en forme vos écrits grâce à des outils d’édition rapides.

Et le meilleur pour la fin. Les documents créés peuvent être exportés en un clic vers Google Docs. Une possibilité que ChatGPT Canvas n’offre pas.

Gemini Canvas est aussi pensé pour le code

Canvas ne s’arrête pas à l’édition de texte en effet. Les développeurs y trouveront aussi leur compte car l’outil est également un espace dédié au codage.

En plus, si Gemini savait déjà générer du code et comprendre des tâches de programmation, Canvas va encore plus loin. Dans la vidéo de présentation, par exemple, j’ai vu un utilisateur développer un jeu de morpion, puis le tester immédiatement via l’onglet « Preview ».

Au fait, Canvas permet de générer du code HTML, React ou Python, et de le prévisualiser sans quitter Gemini. Vous pouvez ensuite apporter des modifications en temps réel, comme ajuster des champs de formulaire ou ajouter des boutons interactifs.

Mieux encore, pour mieux comprendre leur fonctionnement, vous avez la possibilité de demander des explications à Gemini. Et ce, que ce soit sur des morceaux de code spécifiques ou sur l’intégralité.

Bref, Canvas est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Gemini et Gemini Advanced, dans toutes les langues supportées par l’application.

N’hésitez pas à l’essayer et à partager dans le commentaire votre expérience !

