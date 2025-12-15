Google lance GenTabs : une toute nouvelle manière de chercher sur internet avec l’IA

Le 11 décembre 2025, Google présente GenTabs, un nouvel outil dopé à l’IA qui promet de changer en profondeur notre manière de chercher sur le web. À en croire les promesses du géant de Cupertino, cette nouveauté mérite d’être testée.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Ouvrir dix onglets, voire plus, pour trouver une info précise. On l’a tous fait. Et on s’est tous perdus en chemin. Oui, ce n’est pas très commode. C’est justement de ce constat que part Google pour lancer GenTabs. Il s’agit d’une nouvelle approche de la recherche web dopée à l’IA. Le but est de rendre la recherche sur Internet plus facile et plus rapide. Intrigué ? Voici ce qui vous attend.

Recherchez sur internet plus facilement

Vous vous demandez peut-être ce que Google a à offrir avec le GenTabs ? La réponse tient en deux mots : moins de temps perdu et plus de sérénité. Parce qu’au lieu d’ouvrir une multitude d’onglets pour recouper des informations, GenTabs centralise tout au même endroit.

L’outil analyse vos onglets ouverts, mais aussi l’historique de vos conversations. À partir de là, elle génère des applications web interactives, capables de répondre à des besoins complexes. Et sans écrire une seule ligne de code. En plus, il ne fait pas que répondre à votre question. Il cherche aussi à comprendre ce que vous essayez vraiment de faire.

Si Google GenTabs est capable de révolutionner la façon dont nous recherchons sur le web, c’est en grande partie parce qu’il repose sur Gemini 3. Les connaisseurs savent très bien à quel point ce dernier modèle est puissant.

Toutefois, il faut garder la tête froide. L’outil est actuellement déployé via Google Labs. Cela signifie qu’on est encore dans la phase expérimentale. Or, on sent qu’il ira plus loin si Google tient ses promesses.

Google GenTabs : des premiers tests qui donnent envie

Les premiers testeurs ne s’en privent pas. Certains créent des planificateurs de repas pour la semaine. D’autres montent des outils de préparation de voyage, par exemple pour un séjour au Japon. Il est aussi possible de générer des ressources pédagogiques, comme des supports pour apprendre les planètes ou expliquer des concepts clés. C’est tentant non ?

Excited for this one! With Gemini 3, we’ve been experimenting with how to take the web for a fresh spin.



Our first @GoogleLabs experiment, GenTabs, lets you remix your open tabs into totally custom apps to help you make anything out of the web.



Join the waitlist to try GenTabs… pic.twitter.com/mpqBSGuxGB — Parisa Tabriz (@laparisa) December 11, 2025

Bien sûr, Google GenTabs se distingue nettement des autres IA génératives grâce à sa connexion directe au web. Lors de la création de votre outil, l’IA parcourt Internet en temps réel. Elle rassemble les sites les plus pertinents, affichés dans des onglets situés en haut de la page. Toutes les sources consultées sont d’ailleurs mentionnées. En plus, l’outil tient compte de certaines données personnelles afin d’ajuster ses résultats et de proposer une expérience vraiment personnalisée.

Sur le fond, GenTabs ressemble aux outils dits de vibe coding popularisés par ChatGPT ou Claude. Mais ici, tout est intégré directement dans l’écosystème Google, avec une navigation pensée pour le grand public.

Pour les curieux, il est déjà possible de s’inscrire sur une liste d’attente afin de tester GenTabs via le navigateur expérimental Disco. Le lancement débute sur macOS, avant une ouverture plus large.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.