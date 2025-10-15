Vidéo : le Japon dévoile la machine à laver pour humain

Au Japon, la salle de bain passe en mode futuriste. Fini le savon, les gestes répétitifs et les douches manuelles, car une entreprise nippone vient d’inventer la première machine à laver pour les humains.

Le Japon vient encore de prouver qu’il reste le roi de l’innovation utile et un brin décalée. La société Science Co. a dévoilé le Mirai Ningen Sentakuki, un système de bain automatisé qui lave, rince et détend. Présentée à l’Expo d’Osaka 2025, cette machine à laver humaine combine robotique, confort et écologie dans une expérience sensorielle complète.

Une machine à laver automatisé

La société japonaise Science Co. vient de présenter le Mirai Ningen Sentakuki. Ils ont montré ce prototype à l’Expo d’Osaka 2025.

À l’intérieur, l’ambiance est zen. L’écran intégré diffuse des images d’océan, de couchers de soleil et des sons apaisants, pendant que l’eau savonneuse vous enveloppe jusqu’à la poitrine. Les capteurs ajustent température, niveau et pression en temps réel.

Le cycle complet dure environ cinq minutes, avec un bain à 38 °C, puis un léger rafraîchissement pour le rinçage. Vous ressortez ensuite propre, détendu et prêt à rebooter votre journée. Et côté durabilité, Science Co. ne plaisante pas car l’eau est recyclée et filtrée à chaque étape.

Par ailleurs, cette machine à laver pour humain est connecté. Les haut-parleurs diffusent des sons naturels et les vidéos s’enchaînent. Votre corps et votre esprit peuvent lâcher prise.

Selon un sondage interne, 80 % des testeurs se disent totalement conquis. Apparemment, cette machine à laver humain combine confort, relaxation et efficacité, le tout sans effort.

Vous savez, ce n’est pas la première fois que le Japon rêve d’un Human Washer. Je vous rappelle qu’en 1970, Sanyo Electric Co. avait déjà présenté une machine à laver pour humain à l’Exposition universelle d’Osaka. Mais elle n’a jamais vu le jour commercialement.

C’est donc Yasauki Aoyama, président de Science Co., qui a ressuscité le concept. Inspiré par ce prototype oublié, il a réinventé la machine à laver pour humain avec les technologies modernes. Ainsi, il a réussi a créé une machine fonctionnelle que plus de 1 000 visiteurs ont déjà testée à l’Expo 2025.

En outre, Science Co. prévoit aussi une version grand public après l’exposition. Les prochaines étapes s’annoncent prometteuses. Notamment, une personnalisation pilotée par l’IA, qui ajusterait la température, les parfums ou les sons selon vos préférences.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.