Google lance la traduction live… pour tous les écouteurs compatibles Android !

Google continue d’enrichir son application Google Traduction. La traduction live, jusque-là limitée aux Pixel Buds, va bientôt fonctionner avec tous les écouteurs compatibles Android. La nouvelle fonctionnalité, annoncée le 12 décembre 2025, est actuellement déployée en version bêta aux États-Unis, au Mexique et en Inde, directement via l’application Traduction sur Android.

Une traduction live enfin accessible et plus naturelle

Lors de son lancement initial, la traduction live était réservée aux Pixel Buds. Désormais, Google change de stratégie et ouvre la porte à un usage beaucoup plus large. Ainsi, vous pourrez entendre la traduction d’une conversation directement dans vos écouteurs compatibles sur Android.

Grâce aux dernières mises à jour, la traduction live préserve le ton, l’intonation et le rythme de chaque interlocuteur. Google insiste sur la qualité des échanges et veut rendre les conversations plus fluides, plus humaines, et surtout plus compréhensibles.

Avec plus de 70 langues prises en charge, les usages dépassent largement la simple discussion à deux. La traduction live peut aussi servir lors d’un discours, d’une conférence, ou même pour suivre un film ou une émission étrangère sans maîtriser la langue d’origine.

Gemini, argot et apprentissage : Google voit plus loin

Derrière ces avancées, on retrouve Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Elle permet notamment d’améliorer la compréhension du contexte, de l’argot et des expressions idiomatiques. Google propose donc une traduction live qui restitue le sens réel, plutôt qu’un simple mot-à-mot. Cette approche est, là encore, disponible en bêta aux États-Unis et en Inde.

Par ailleurs, Google en profite pour renforcer son outil d’apprentissage des langues, intégré à Google Traduction. Prononciation analysée, retours personnalisés, suivi de la régularité… l’expérience se rapproche des plateformes comme Duolingo.

L’outil s’étend désormais à 20 nouveaux pays, avec davantage de langues accessibles pour l’apprentissage de l’anglais, de l’allemand ou du portugais. Google prévoit également d’étendre la traduction live à d’autres pays et même à iOS, mais pas avant 2026.

