Google mise 32 milliards $ sur Wiz : que cache cette acquisition hors de prix ?

Alphabet, la maison mère de Google vient de boucler l’une des plus grosses acquisitions de son histoire. Pour la somme de 32 milliards de dollars, elle met enfin la main sur Wiz, une start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité cloud.

Avec cette acquisition, Google renforce son arsenal dans la cybersécurité, un secteur en pleine expansion. Wiz, qui analyse les infrastructures cloud pour détecter les vulnérabilités, est utilisée par la moitié des plus grandes entreprises américaines.

Son expertise viendra ainsi compléter celles de Siemplify et Mandiant, deux autres sociétés de cybersécurité déjà rachetées par Google en 2022. Un atout de taille pour contrer les failles de sécurité qui se multiplient avec l’essor du cloud et de l’intelligence artificielle.

Selon un communiqué publié ce mardi 17 mars, l’acquisition devrait être finalisée en 2026.

Google n’a pas lâché l’affaire, on dirait

Basée à New York tout en conservant son siège à Tel Aviv, Wiz a été créée en 2020. Au début de la pandémie de Covid-19, quand l’explosion du télétravail a accéléré la migration des entreprises vers le cloud, augmentant mécaniquement les enjeux de cybersécurité.

Elle a été fondée par quatre anciens membres de l’unité 8200, le prestigieux service de renseignement informatique de l’armée israélienne. Et selon le site de la start-up, aujourd’hui, elle équipe la moitié des 100 plus gros groupes américains.

Depuis sa création en 2020, Wiz a bénéficié du soutien d’investisseurs de la Silicon Valley et affiche une croissance fulgurante. Son chiffre d’affaires récurrent (ARR) atteignait 500 millions de dollars en 2024 et devrait dépasser le milliard en 2025.

Et ça fait un moment qu’Alphabet le convoitait. L’année dernière déjà, la société a proposé une offre de rachat estimée à 23 milliards de dollars. Mais Wiz l’a rejeté, préférant miser sur une introduction en Bourse.

Bien sûr, le géant californien n’a pas lâché l’affaire. Il a revu sa copie et mis sur la table une somme difficile à refuser. Résultat : la jeune pousse, qui s’est autoproclamée « entreprise de logiciel à la croissance la plus rapide de tous les temps », s’apprête à muscler Google Cloud.

« Nous pensons que cette acquisition nous permettra d’innover et d’exécuter plus rapidement », a déclaré Assaf Rappaport, cofondateur et PDG de Wiz, dans un article de blog. « Rejoindre Google Cloud nous propulse à pleine vitesse et va accélérer notre développement bien au-delà de ce que nous aurions pu accomplir seuls. »

Un rachat sous haute surveillance

Si cette acquisition promet de renforcer Google Cloud, elle n’échappe pas au regard attentif des autorités de régulation. L’an dernier déjà, les négociations avaient échoué en raison des craintes des investisseurs de Wiz face à d’éventuelles complications liées aux lois antitrust.

Et cette fois encore, l’accord devra passer sous le crible de la Federal Trade Commission (FTC). Le nouveau président de l’organisme, Andrew Ferguson, a déjà affiché sa fermeté envers les géants de la tech, et Google n’échappe pas à son viseur.

Cela dit, ce dernier a pris soin d’anticiper les éventuels blocages réglementaires. « Wiz doit conserver son identité multicloud », insiste le directeur général de Wiz, Assaf Rappaport.

Wiz restera donc disponible sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et Oracle Cloud. Une manière de rassurer le marché et de montrer que cette acquisition ne vise pas à verrouiller l’accès aux solutions de cybersécurité.

Google Cloud ajoutera par ailleurs une sélection de solutions de cybersécurité complémentaires à son offre. Malgré ces précautions, il faudra attendre 2026 pour voir si les autorités donnent leur feu vert.

Alors qu’est-ce que vous pensez de cette initiative d’Alphabet, la société mère de Google ? Personnellement, je dirai qu’elle a bien fait de ne pas lâcher l’affaire puisque certes, il s’agit d’une manœuvre stratégique, le but est de renforcer notre sécurité.

Et vous ? Faites-nous part de vos perceptions dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.