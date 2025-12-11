Google Photos devient votre outil de montage vidéo ! 5 nouveaux outils à découvrir

Avec ses cinq nouveaux outils, Google Photos se transforme en un vrai studio de montage vidéo sur mobile. Fini les vidéos basiques ! Vos souvenirs vont enfin prendre vie.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Google Photos vient de dévoiler cinq nouveaux outils qui promettent de rendre le montage vidéo accessible à tous. Avec ceux-ci, vous pouvez désormais recadrer et stabiliser l’image. Il vous est même possible d’ajouter de la musique ou du texte, le tout depuis votre smartphone, sur iOS comme sur Android. Que demandez de plus ?

Ces nouveaux outils de Google Photos

The redesigned video editor in Google Photos is now better than ever 🎬:

✨ Ready-made video templates

📹 Easily create and edit highlight videos

🎶 Add music to your video

📝 Write custom text captions on videos

See how to create amazing videos all within Google Photos:… pic.twitter.com/bzJldd5Ecq December 9, 2025

Le premier outil phare de Google Photos est les templates vidéo prédéfinis. Le principe ? Vous sélectionnez vos clips, choisissez un thème, et Google Photos se charge de tout assembler. Musique, transitions ou encore textes, tout est automatiquement intégré. Pour ceux qui veulent créer une vidéo rapidement sans se prendre la tête, c’est le jackpot.

Ensuite, l’éditeur vidéo fait peau neuve avec une timeline universelle. Chaque clip peut être déplacé ou ajusté individuellement. Stabilisation, recadrage, filtres… vous avez désormais le contrôle complet de votre montage sans sortir de l’application.

Le troisième outil concerne la musique. Google Photos embarque une bibliothèque intégrée, vous permettant de rythmer vos vidéos avec des pistes adaptées. Fini les recherches interminables de musiques libres de droits : tout est là, à portée de main.

Editing your videos in @GooglePhotos is easier than ever. You can now:



1. Create shareable videos quickly with templates

2. Try the easy-to-use redesigned video editor

3. Add the perfect soundtrack

4. Tell your story with custom text

5. Customize individual video clips pic.twitter.com/7t1GXLxK6W — Google (@Google) December 9, 2025

Et les autres ?

Le quatrième nouvel outil de Google Photos est l’ajout de texte personnalisé. Vous pouvez insérer des légendes, titres ou punchlines sur vos vidéos. Il vous est même possible de choisir la police, la taille et la couleur. Vos clips racontent enfin une vraie histoire.

Enfin, le cinquième outil permet d’éditer chaque clip individuellement. Ajouter musique ou texte à un seul segment, ajuster sa luminosité ou appliquer un filtre devient possible. Ce niveau de personnalisation rend Google Photos presque aussi complet que certaines applications professionnelles de montage.

Avec ces cinq nouveaux outils, Google Photos devient beaucoup plus qu’un simple visionneur de vidéos. Les créateurs peuvent produire des contenus rapidement, sans installer d’autres applis. Les thèmes prêts à l’emploi séduiront ceux qui veulent un résultat immédiat. En plus, la timeline et les options de personnalisation plairont aux utilisateurs plus exigeants.

Et vous, qu’en pensez-vous de ces nouveaux outils de Google Photos ? Vous en aviez besoin aussi ou c’est juste un bonus sympa dans votre routine de montage ? Est-ce que cela va changer votre façon de créer des vidéos ? On veut vos impressions.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.