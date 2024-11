Le secret de Google Photos : Créez des clips incroyables avec cette astuce IA méconnue

Google Photos continue d’enrichir ses fonctionnalités pour faciliter le montage vidéo, intégrant une série d’outils pratiques et accessibles. Même sans posséder le dernier Pixel 9, vous pouvez désormais créer des clips incroyables.

Avec les dernières fonctionnalités de Google Photos, même les débutants peuvent créer des clips épatants.La mise à jour la plus récente de l’application propose des préréglages IA, accessibles sur Android et bientôt disponibles pour iOS.

Les utilisateurs peuvent dorénavant accélérer, ralentir ou améliorer leurs vidéos en seulement quelques clics. D’ailleurs, l’interface de cette application a été repensée pour offrir une utilisation plus intuitive.

Les icônes sont plus grandes, les textes plus lisibles, et les actions sont clairement visibles, rendant l’édition plus rapide et fluide.

Google Photos se réinvente pour vous

L’outil de coupe, essentiel pour supprimer les séquences inutiles au début ou à la fin des vidéos, a été amélioré. Les changements sont minimes par rapport aux versions précédentes, certes.

Mais Google Photos propose aujourd’hui des poignées plus grandes, facilitant la sélection des points de début et de fin. Lors du glissement de ces poignées, un horodatage permet une précision accrue, rendant l’ajustement de la longueur des clips encore plus intuitif.

Cet outil apparaît automatiquement lorsqu’une vidéo est sélectionnée pour modification. Le déplacement de la poignée de gauche ajuste le début de la vidéo, celle de droite en modifie la fin.

La barre blanche permet de naviguer dans le clip. Pour vérifier les ajustements, il suffit d’appuyer sur lecture.

Google Photos introduit également une fonctionnalité d’amélioration automatique, accessible dans le menu Vidéo. En appuyant sur « Améliorer », l’application analyse l’image, ajuste les couleurs et stabilise la vidéo automatiquement.

Il est possible de comparer les résultats avant et après optimisation en cliquant simplement sur le bouton « Améliorer » une seconde fois. Cette fonction est particulièrement utile pour les clips nécessitant une stabilisation rapide sans effort supplémentaire.

Si seuls les effets de stabilisation sont souhaités, une option « Stabiliser » est disponible dans le même panneau.

Ce n’est pas tout !

Google Photos permet aussi de gérer le rythme de vos vidéos grâce à un nouvel outil de vitesse. Accessible dans le menu Vidéo, il permet d’accélérer ou de ralentir le contenu, soit sur l’intégralité du clip, soit sur une section spécifique.

En délimitant la section souhaitée sur la chronologie, l’utilisateur peut sélectionner une vitesse allant de 0,25x à 4x. Cette fonctionnalité est simple mais efficace pour ajouter des effets dynamiques, donnant un style particulier aux vidéos.

Quant aux préréglages IA, déjà annoncés par Google, ils seront bientôt disponibles sur Android et iOS. Une fois activés, le bouton « Préréglages » apparaît entre « Vidéo » et « Recadrer » dans l’interface de Google Photos.

Cette fonctionnalité permettra divers effets prêts à l’emploi comme Coupe de base, Ralenti, Zoom et Suivi. Ces modifications sont appliquées selon l’analyse de l’IA qui détermine les ajustements les plus adaptés en fonction de l’action visible dans le clip.

Par exemple, une vidéo de skateboard pourrait être réduite pour se concentrer sur un saut, avec un effet de ralenti ajouté pour accentuer l’action. Les couleurs seront également ajustées, apportant un style harmonieux sans intervention complexe.

Ces préréglages IA représentent un atout majeur pour Google Photos, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos à l’aspect professionnel sans connaissance technique. L’outil offre une flexibilité sans pareil, et tout se fait sans efforts, en quelques touches seulement.

Une fois toutes les modifications souhaitées appliquées, un aperçu est disponible. Il suffit de cliquer sur « Enregistrer une copie » pour sauvegarder cette nouvelle version, en préservant l’original.

Personnellement, j’ai hâte de tester ces nouvelles fonctionnalités. Et vous ?

