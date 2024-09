OpenAI dévoile des vidéos Sora, le réalisme des humains est terrifiant

OpenAI a récemment mis en ligne deux vidéos de démonstration de Sora, sa nouvelle IA vidéo. Le réalisme humain atteint par cette technologie est tout simplement stupéfiant. Mais une question persiste : est-il trop tard pour ce projet aujourd’hui ?

Mais qui c’est, Sora ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sora est une IA d’OpenAI. Elle est capable de créer des vidéos d’une minute, d’un réalisme saisissant, à partir de n’importe quel prompt. La startup l’a dévoilé vers le mois de février de cette année 2024 mais a limité l’accès à un groupe restreint de créateurs. Et ce, en raison des préoccupations liées aux coûts, au temps de génération et à la désinformation.

Les quelques cinéastes et créateurs professionnels créent des vidéos qu’OpenAI publie, après, sur Youtube. Son but ? Montrer à ses abonnés de quoi Sora est capable en attendant la sortie officielle prévue fin 2024.

Deux vidéos qui dévoile le potentiel créatif de Sora d’OpenAI

Récemment, OpenAI a posté, sur Youtube, deux vidéo « Sora Showcase ». Une des séquences, créée par l’artiste singapourienne Niceaunties, montre le vieillissement. L’autre, faite par le photographe britannique David Sheldrick, explore la mode et le mannequinat.

Ces deux vidéos présentent des mouvements complexes, des changements de costumes et des personnages d’une précision presque troublante. Elles démontrent la capacité de Sora à créer des vidéos très réalistes, bien qu’il y ait quelques incohérences dans les mouvements.

Il est aussi bon de noter qu’actuellement, d’autres modèles d’IA rivalisent déjà ce niveau de réalisme. Au fait, depuis la présentation en Février, le marché est devenu plus compétitif. Deux nouvelles entreprises chinoises d’IA, MiniMax et Kling, ont, par exemple, lancé des modèles qui sont presque similaires à Sora. Sans parler de l’arrivée de Luma Dream Machine et Gen-3 de Runway qui offre des résultats tout aussi impressionnants.

Ces faits soulève la question : Sora sera-t-il toujours à la pointe lorsque le modèle sera finalement accessible au grand public ?

