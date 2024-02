Sora : top des meilleurs vidéos créés par l’IA d’OpenAI jusqu’à présent

L’entreprise de Sam Altman vient d’innover dans son domaine de prédilection. Désormais, il est possible de créer une vidéo à partir de prompts textuels. C’est la magie de Sora IA. Et voici les meilleurs résultats de cet outil extraordinaire.

Auparavant, on pouvait seulement discuter en temps réel avec une IA. Et cette technologie est sur le point d’atteindre la perfection. Ensuite, on a pu générer des images avec l’intelligence artificielle. Et maintenant, il est possible de créer des vidéos à partir d’un texte. C’est le fameux outil IA, Sora, d’OpenAI. Cet exploit sera bientôt une référence dans le secteur.

Sora IA : un outil de vidéo tout-en-un

« Sora est capable de générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis sur le sujet de l’arrière-plan (…) Le modèle comprend non seulement ce que l’utilisateur a demandé dans l’invite, mais aussi comment ces choses existent dans le monde physique » déclarait OpenAI dans un communiqué.

Cette IA est alors capable d’assurer à elle seule la production d’une vidéo. C’est un peu la mission d’un studio de cinéma. Par contre, elle n’arrive pas à la hauteur des géants du divertissement. À son niveau actuel, Sora IA a encore quelques imperfections.

L’outil est encore en phase de tests

En ce moment, OpenAI se focalise d’abord sur les tests. L’entreprise veut une IA performante avant de le lancer sur le marché. Seuls quelques utilisateurs ont accès à Sora IA. Ces testeurs ont déjà donné leur avis sur l’outil. Sora est capable de créer des vidéos similaires à celle capturée dans le monde réel. Une véritable avancée dans le domaine de la haute technologie.

Une innovation pour certains, une menace pour d’autres

Certes, Sora IA sera sans doute un des outils les plus utilisés d’ici quelques années. Pourtant, la menace d’un usage dérivé plane toujours dans le secteur. Les rendus de Sora sont si réalistes, que cette IA peut être utilisée dans la création de contenu deepfakes. Cette situation nuira à la vie de plusieurs personnes. Comme quoi, les éthiciens IA, et les entreprises spécialisées dans l’IA responsable devront intervenir pour prévenir cette tendance.

Sans plus tarder, voici les exploits de Sora IA

