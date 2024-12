Il a créé un anime incroyable avec l’IA, découvrez comment en créer un vous aussi !

Un artiste visionnaire a utilisé l’IA pour créer Deadlink, un anime cyberpunk époustouflant. Ce projet met en lumière le potentiel des outils d’IA pour révolutionner l’animation.

En suivant des étapes simples, chacun peut se lancer dans la création de projets de qualité professionnelle. Voici comment faire.

Étape 1, concevoir un concept puissant

Tout commence par une idée originale et captivante. Deadlink, par exemple, repose sur une force opérationnelle traquant des ennemis d’État grâce à des méthodes non conventionnelles. Une intrigue forte permet de poser les bases d’un univers fascinant.

Prenez le temps de définir un scénario qui captivera votre audience. Réfléchissez à des éléments narratifs uniques et engageants. Cela donnera une direction claire pour les prochaines étapes, qu’il s’agisse de visuels ou de dialogues.

Définir le style visuel (Look Development)

Pour établir un style visuel cohérent, explorez des sites comme ShotDeck ou ArtStation. Ces plateformes regorgent de références visuelles inspirantes. L’équipe de Deadlink a utilisé le modèle Niji de MidJourney pour créer un style anime cinématographique.

Jouez avec les paramètres pour affiner votre esthétique. Les prompts comme “ANIME SCREENCAP, CINEMATIC, MASTERPIECE” vous aideront à définir des visuels détaillés. Cela pose les bases pour une identité visuelle marquante et harmonieuse.

https://twitter.com/PJaccetturo/status/1869829338868412865

Générer des images avec l’IA

Avec MidJourney, transformez vos idées en images saisissantes grâce à des commandes bien pensées. Chaque visuel peut refléter une scène clé ou l’ambiance générale de votre projet. Pensez à utiliser des compositions détaillées et dynamiques.

Utilisez des fonctionnalités comme les mood boards pour organiser vos inspirations. Cela garantit une cohérence stylistique et facilite l’intégration des éléments dans les étapes ultérieures. Une préparation minutieuse à ce stade garantit un résultat visuel impressionnant.

Étape 2, animer vos scènes

Une fois les images prêtes, utilisez une plateforme d’animation pour leur donner vie. Chargez vos images et ajoutez des commandes simples comme “Hair blowing in the wind” pour des animations fluides et naturelles.

Simplifiez les prompts pour obtenir des résultats nets et réalistes. Cela vous permet de transformer des images statiques en séquences animées saisissantes, parfaites pour raconter votre histoire.

Créer des dialogues immersifs

Animez vos personnages avec des dialogues réalistes en utilisant des outils comme Eleven Labs. Enregistrez vos répliques, sélectionnez une voix adaptée, puis ajustez le ton et le timing pour une immersion maximale.

Un doublage bien réalisé donne vie aux émotions des personnages. Cela aide votre audience à s’immerger pleinement dans votre anime, en rendant chaque scène plus vivante et captivante.

Ajouter musique et effets sonores

La bande-son est cruciale pour l’atmosphère. L’équipe de Deadlink a utilisé des bibliothèques comme Film Crux et Splice pour enrichir leur projet. Les tons cinématiques et les effets réalistes renforcent l’impact émotionnel des scènes.

Pensez à combiner des musiques captivantes avec des effets sonores précis pour chaque mouvement ou dialogue. Ces détails font toute la différence pour un résultat professionnel et immersif.

Étape 3, assembler et finaliser votre anime

Une fois les clips, dialogues, musiques et effets sonores prêts, assemblez-les avec un logiciel d’édition. L’objectif est de fusionner tous les éléments pour raconter une histoire fluide et visuellement saisissante.

L’assemblage final est l’étape où votre vision prend vie. En fusionnant chaque composant, vous obtenez un chef-d’œuvre prêt à impressionner votre audience.

Grâce à ces étapes, Deadlink a repoussé les limites de la créativité assistée par l’IA. Que vous soyez amateur ou professionnel, créer un anime avec l’IA devient désormais une pratique accessible à tous. Rejoignez cette révolution et réalisez l’anime de vos rêves. Vous pourriez être le prochain à révolutionner le genre.

