Ils veulent connecter l’IA au monde réel : le projet fou de ces chercheurs coréens

L’équipe de recherche du professeur Park Kyung-joon du DGIST vient de dévoiler un concept révolutionnaire d’« IA cyber-physique » qui a pour objectif de relier l’intelligence artificielle au monde réel.

Des chercheurs coréens viennent de bouleverser à jamais le domaine de l’IA ! Ils ont introduit un concept inédit d’IA qui établit un lien direct entre l’intelligence artificielle et le monde réel. D’ailleurs, cette découverte s’agit d’une première fois dans ce secteur. Notons cependant que l’essor de l’IA, notamment dans les véhicules autonomes et les robots médicaux, devrait favoriser le développement d’une IA plus fiable et plus précise.

L’IA cyber-physique ? Une révolution qui connecte l’IA au monde réel

Selon une annonce de DGIST, une équipe de recherche dirigée par le professeur Park Kyung-joon du Département de génie électrique et électronique, a introduit le premier concept mondial « d’intelligence artificielle cyber-physique » (IA CP).

Ce concept intègre de manière efficace l’IA aux systèmes cyber-physiques (SCP). Dans un premier temps, ces derniers combinent dispositifs physiques et logiciels. Ensuite, ils englobent des technologies comme les usines intelligentes, les véhicules autonomes et l’Internet des objets.

« L’IA physique est au cœur des technologies du futur », souligne Jensen Huang, PDG de Nvidia. L’essor de l’IA directement opérationnelle dans le monde réel laisse présager une présence accrue à l’avenir. Toutefois, son application concrète reste un défi majeur.

Le professeur Park explique : « L’IA et le monde réel sont fondamentalement différents sur le plan théorique. »

Une solution qui permet de surmonter les défis de l’intégration au monde réel ?

Actuellement, l’IA repose sur une approche probabiliste qui vise à produire les meilleurs résultats possibles. Par contre, les systèmes cyber-physiques, appliqués au monde réel, suivent un principe conservateur visant à éviter tout accident.

Par ailleurs, l’IA bénéficie de ressources de calcul abondantes. En revanche, le monde réel impose une gestion efficace de ressources limitées.

Pour surmonter ces différences fondamentales, les chercheurs ont analysé 104 études précédentes et mis en évidence les principaux défis.

Aujourd’hui, l’IA est confrontée à plusieurs limites, notamment l’incertitude du raisonnement, le manque de données, des ressources informatiques restreintes et une vulnérabilité aux attaques malveillantes.

Ainsi, tant que ces obstacles subsistent, une intégration complète de l’IA dans le monde réel restera difficile.

Dans ce contexte, afin de garantir une IA plus sûre et plus performante, les chercheurs ont identifié plusieurs solutions.

Ils pensent que l’enrichissement des données via des jumeaux numériques et l’optimisation des ressources grâce à des modèles d’IA plus efficaces peuvent aider à surmonter ces obstacles.

Ils suggèrent également d’orienter les recherches futures autour de trois axes clés : les contraintes, les objectifs et les approches.

Le professeur Park a déclaré : « Cette étude pose les bases d’une intégration complète de l’IA et des systèmes cyber-physiques, et nous espérons qu’elle contribuera à rendre l’IA plus sûre et plus stable. »

