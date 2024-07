JO 2024 : cette montre suisse va tracker toutes les mouvements des athlètes

Depuis 1932, Omega, la célèbre montre suisse, ne cesse d'innover. Mais comment change-t-elle chaque moment des JO ? Voyons cela dans cet article !

Développée par Swiss Timing, une division d'Omega, cette montre suivra chaque mouvement des athlètes avec une précision incroyable. Alors, de quelle manière cette montre révolutionne-t-elle le chronométrage ? Grâce à l'intelligence artificielle et à des capteurs sophistiqués, cette technologie offrira un suivi en temps réel des performances sportives.

Une histoire de chronométrage

Depuis les Jeux olympiques de Rome en 1960, Omega ne cesse d'innover. À Rome, une médaille d'or controversée en natation a été décernée. Le nageur australien John Devitt et l'Américain Lance Larson ont enregistré le même temps de 55,2 secondes.

Pourtant, seul Devitt a remporté l'or. Cette controverse a conduit Omega à développer des panneaux tactiles en 1968 pour éliminer les erreurs humaines.

Auparavant, la natation était chronométrée avec des chronométreurs manuels. Trois chronométreurs par couloir calculaient une moyenne à partir de chronomètres. En cas d'égalité, un juge principal tranchait.

Mais, lors de la course de 1960, le juge principal, Hans Runströmer de Suède, a donné l'or à Devitt malgré un temps identique. Ce fut un tournant pour Omega.

Face à cette controverse, Omega a décidé d'innover. En 1968, ils ont introduit des panneaux tactiles aux extrémités des couloirs de natation. Ces panneaux permettaient aux athlètes de stopper le chronomètre eux-mêmes.

JO 2024 : la montre suisse qui fait plus que donnez l'heure !

Pour les JO 2024, Omega introduit de nouvelles technologies. Des capteurs de mouvement seront intégrés aux vêtements des athlètes. Ces capteurs, pesant 12 grammes, transmettent 2 000 points de données en un dixième de seconde.

Ils mesurent la distance, le nombre de pas, la vitesse, l'accélération, la décélération et même le vent arrière. Ces informations permettent une analyse complète des performances athlétiques.

En 2024, l'intelligence artificielle d'Omega jouera un rôle crucial. En effet, elle analysera les données pour offrir une compréhension en temps réel des performances. Cela permettra d‘améliorer la performance des athlètes et, par la même occasion, d'enrichir l'expérience des spectateurs.

😵 Omega chronomètreur des JO 2024 à Paris…



⏱️Un savoir-faire olympique depuis 1932 …

Et ce n'est pas tout ! L'IA pourra aussi prédire les performances futures grâce aux données historiques. Donc, chaque course, saut et lancer seront analysés avec une précision inédite.

L'imagerie corporelle est aussi révolutionnée par Omega. Les systèmes de caméras avancées et l'IA créent des visualisations corporelles détaillées. Ils suivent les athlètes du début à la fin de leur performance. Qui plus est, ils produisent une image 3D grâce à des algorithmes spécifiques.

Prenons le cas du tennis. Ces technologies analysent la réaction des joueurs au service. En gymnastique, par exemple, elles suivent les mouvements du corps dans l'espace. Face à tout cela, il est évident qu'Omega reste un leader dans le domaine.

Donc, à la manière de ses précédentes innovations, cette montre suisse continue de transformer le chronométrage. Pour cause, ses technologies permettent une précision inégalée.

Hélas ! Nous ne pouvons pas dire la même chose des juges humains… ! Pourtant, cette montre promet d'éliminer toute controverse future.

Alors, pensez-vous que la montre Omega changera la manière de chronométrer les JO ? Discutons-en !

