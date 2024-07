La fin du shadow IT ? Cette entreprise a trouvé la solution ultime

Alors que le « shadow IT » menace la sécurité et la conformité des entreprises, SIGMA propose une solution innovante alliant Low Code et Intelligence Artificielle. Grâce à un Centre d'Excellence sur mesure et un partenariat avec Microsoft Power Platform, SIGMA aide les PME et ETI à relever les défis de leur transition digitale de manière éthique et durable, tout en renforçant leur compétitivité.

Le défi du « shadow IT », une menace grandissante

A l'ère du digital, la transformation numérique est devenue un impératif stratégique pour les entreprises souhaitant rester dans la course. Face à l'émergence de nouveaux entrants 100% digitaux et à l'évolution rapide des attentes des clients, les organisations doivent opérer une profonde mutation de leurs processus, de leur culture et de leurs modes de fonctionnement pour s'adapter à l'ère numérique.

Cependant, cette transformation soulève d'importants défis de gouvernance. Avec la démocratisation des outils digitaux, on assiste à une prolifération d'applications déployées de façon spontanée et non régulée. Un phénomène connu sous le nom de « shadow IT« . Ces outils créés de manière non encadrée posent des risques croissants en termes de sécurité. Ils entraînent également des problèmes de conformité et de cohérence des données.

Le Low Code, une approche agile pour reprendre le contrôle

Pour reprendre la main sur leur transformation digitale, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions Low Code. Ces plateformes permettent aux équipes métiers de développer leurs propres applications. Mais en étant toujours sous la supervision des équipes IT. Un système qui favorise l'agilité opérationnelle tout en maintenant un niveau de contrôle adéquat.

Afin d'apporter toute la puissance de l'Intelligence Artificielle à sa solution Low Code, SIGMA s'est associée à Microsoft Power Platform. Cette dernière intègre le moteur d'IA Copilot, qui va aider les opérationnels à développer des applications adaptées à leur contexte. Cette IA leur permet également d'automatiser toutes les tâches fastidieuses à faible valeur ajoutée.

Un Centre d'Excellence sur mesure

L'approche de SIGMA repose sur un Centre d'Excellence Low Code entièrement personnalisable. Structuré autour de 5 piliers (cadrage, gouvernance, factory, adoption, valorisation), ce dispositif accompagne les clients à chaque étape du déploiement pour garantir une transformation numérique sur mesure et réussie.

Par cette approche alliant agilité et gouvernance, SIGMA aide les entreprises, en particulier les PME et les ETI, à mener leur transition digitale de manière rapide, éthique et efficace. En combinant les atouts du Low Code et de l'IA, SIGMA propose une solution innovante pour piloter la transformation numérique et renforcer durablement la compétitivité des organisations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

