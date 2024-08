La nouvelle IA Google atteint le top 2 sur Chatbot Arena : découvrez le numéro 1 !

Dans notre monde où l'IA ne cesse de progresser, Google brille une fois de plus avec sa dernière mise à jour. La compétition pour le meilleur chatbot s'intensifie, et le créateur de Gemini se rapproche du sommet.

Google a abandonné ses anciens modèles expérimentaux de Gemini pour laisser place à des versions IA plus améliorées. Nouveauté du jour : Gemini 1.5 Flash-8B, une version plus petite, mais puissante. Gemini 1.5 Pro reçoit aussi sa part. Celle-ci profitera également d'une mise à jour, notamment en mathématiques, codages, et invites complexes.

Gemini Flash8B : l'IA de Google sous une nouvelle forme

En mai, Google a lancé Gemini 1.5 Flash, une version allégée de Gemini 1.5. En effet, la série 1.5 est capable de traiter jusqu'à 10 millions de jetons et plus. Et cela, avec des entrées multimodales telles que documents, vidéos et audio. Et la nouveauté alors ? Gemini 1.5 Flash8B est la version améliorée de Gemini 1.5 Flash, cette fois-ci, avec 8 milliards de paramètres. Elle offre des performances accrues pour le codage et les tâches complexes.

Dès le 3 septembre, Google mettra à jour ses services et les requêtes seront automatiquement redirigées vers ce nouveau modèle. Par conséquent, l'entreprise retire l'ancien de Google AI Studio et de l'API. Pourquoi ? Afin d' “éviter toute confusion liée au maintien en ligne d'un trop grand nombre de versions en même temps”, a expliqué Logan Kilpatrick, le chef de produit pour Google AI Studio.

Chatbot Arena update⚡!



The latest Gemini (Pro/Flash/Flash-9b) results are now live, with over 20K community votes!



Highlights:

– New Gemini-1.5-Flash (0827) makes a huge leap, climbing from #23 to #6 overall!

– New Gemini-1.5-Pro (0827) shows strong gains in coding, math over… https://t.co/6j6EiSyy41 pic.twitter.com/D3XpU0Xiw2 August 27, 2024

La Large Model Systems Organization (LMSO) a récemment mis à jour son classement des chatbots. Celui-ci est basé sur 20 000 votes. Gemini 1.5-Flash a donc réalisé un « énorme bond en avant« . L'IA de Google est passée de la 23ᵉ à la 6ᵉ place. Elle a atteint des niveaux de Llama et dépasse ainsi les modèles ouverts Gemma de Google. Par ailleurs, Gemini 1.5-Pro a montré des progrès notables en codage et en mathématiques. Le LMSO a salué ces avancées, félicitant l'équipe Google DeepMind Gemini pour ce lancement remarquable.

Les mises à jour de Gemini : chacun a son mot à dire

L'annonce de ces nouvelles modèles Gemini 1.5 par Google a suscité une vague de réactions contrastées sur X. Kilpatrick, dans un tweet enthousiaste, a exprimé sa joie de voir les retours sur le modèle expérimental lancé plus tôt ce mois-ci.

Today, we are rolling out three experimental models:



– A new smaller variant, Gemini 1.5 Flash-8B

– A stronger Gemini 1.5 Pro model (better on coding & complex prompts)

– A significantly improved Gemini 1.5 Flash model



Try them on https://t.co/fBrh6UGKz7, details in 🧵 — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) August 27, 2024

Les premières impressions sont alors variées : certains utilisateurs louent la rapidité et les améliorations. Notamment, dans l'analyse d'images. Par contre, d'autres, critiquent sévèrement le modèle, le qualifiant de « terrible » et « paresseux« . Selon eux, l'IA de Google se place « loin » derrière les concurrents comme Claude et GPT-4 Turbo.

Certains avis soulignent également des problèmes de répétition excessive et de codage. Les utilisateurs se moquent aussi des choix de nom et des erreurs passées de Google en matière de diversité. Un internaute a même déclaré : « Est-ce que Gemini 1.5 déteste toujours les Blancs ?« .

Qu'en pensez-vous ? Les mises à jour de Gemini 1.5 vous semblent-elles prometteuses ou non ? Partagez vos opinions en commentaire !

