Google Gemini 1.5 Flash : rapide, légère et gratuite… mieux que ChatGPT ?

Une nouvelle version de Gemini débarque encore plus rapide, encore plus légère, et en plus, elle est gratuite. Dites bonjour à Google Gemini 1.5 Flash !

Google Gemini 1.5 Flash promet des « améliorations globales en termes de rapidité et de qualité”. Annoncée lors de la Google I/O en mai, cette mise à niveau rend l'IA plus performante que jamais. Le vice-président de l'ingénierie chez Gemini, Amar Subramanya, a détaillé ce progrès dans un récent article de blog.

Google Gemini 1.5 Flash : Une IA plus intelligente et réactive

Avec la mise à niveau vers Gemini 1.5 Flash, vous profiterez d'une meilleure qualité et latence. Cette version rend l'IA plus intelligente, surtout côté raisonnement et compréhension des images. Petit plus, ce nouveau modèle du chatbot Google répondra plus rapidement et pourra traiter davantage de contenu dans les invites.

Encore une autre amélioration, la fenêtre de contexte est passée à 32000 jetons. Cette augmentation permet donc à l'IA de traiter encore plus de texte simultanément.

⚡ Gemini 1.5 Flash is up to 4X lower on input price than GPT-3.5 Turbo, with context caching enabled for inputs larger than 32,000 characters.



Learn more about Gemini 1.5 Flash—now generally available on Vertex AI ↓https://t.co/wpmaaor0sR Google Cloud (@googlecloud) June 27, 2024

Plus de fonctionnalités pour une meilleure expérience utilisateur

Google vous fait également découvrir de nouvelles fonctionnalités sur Gemini. Parmi eux, il y a les incitations à la recherche d'informations. Cette nouveauté est disponible dès aujourd'hui même.

Le chatbot affichera maintenant des liens vers du contenu associé. Ainsi, vous pouvez facilement trouver des informations factuelles Pour les consulter, cliquez juste sur une flèche grise à la fin du paragraphe.

Une disponibilité plus élargie

Google Gemini Flash 1.5 est accessible gratuitement sur le web et sur mobile à partir d'aujourd'hui. Par ailleurs, Google prévoit de déployer petit à petit le chatbot dans Google Messages. Notamment pour les utilisateurs de l'Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni. Dans la semaine à venir, une version pour les adolescents sera aussi disponible dans plus de 40 langues.

Toutes ces innovations placent Google Gemini 1.5 Flash en compétition directe avec d'autres IA populaires comme ChatGPT. Mais est-il vraiment mieux que cette dernière ? L'avez-vous déjà essayé ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos expériences et vos avis en commentaire.

