L’armée américaine teste une mitrailleuse contrôlée par IA : cap vers Terminator ?

Allen Control Systems (ACS), une société du ministère américain de la Défense, vient de développer un système de canon robotisé autonome contrôlée par l’IA baptisée « Bullfrog ». Il est capable de cibler de petits drones grâce à un logiciel de vision par ordinateur exclusif.

Selon le rapport de Wired, le ministère de la Défense a effectué un test sur le système lors de l’événement d’expérimentation de préparation technologique plus tôt cette année. De cette manière, les entrepreneurs comme ACS auront l’occasion de présenter leurs technologies prototypes au Pentagone.

« Bullfrog », une mitrailleuse alimentée par l’IA

De nouvelles images montrent le canon monté sur le véhicule en train de tirer aisément sur de petits drones depuis le ciel.

Je dois avouer que ce genre de capacité est de plus en plus pertinent, car les petits avions sans pilote sont de plus en plus nombreux sur le champ de bataille.

« Lors de l’invasion russe de l’Ukraine, nous avons vu la prolifération des drones des deux côtés du conflit, et nous avons lu dans divers médias que les Ukrainiens tiraient des AK-47 en leur direction », a déclaré à Wired Steve Simoni, cofondateur et PDG d’ACS.

« Nous nous sommes dit : C’est un bon problème de robotique. Il est difficile de toucher quelque chose qui vole aussi vite, mais un robot peut le faire grâce à la vision par ordinateur moderne et aux algorithmes de contrôle de l’IA. »

Pourquoi un système de canon robotisé autonome alimenté par l’IA ?

Simoni affirme que le principal objectif est d’écarter entièrement les humains de l’équation. Et ce, notamment en considérant la vitesse à laquelle ces drones pilotes peuvent voler.

« Nous sommes des ingénieurs électriciens et nous avons décidé que pour résoudre ce problème consistant à toucher un drone rapide qui accélère à cinq G à quelques centaines de mètres, il faudrait un courant de très haute qualité qui passe par un moteur et des encodeurs qui connaissent la position de votre arme à tout moment », a-t-il déclaré à Wired .

« Mettre ce format entre les mains de quelqu’un avec un M4 semblait être un problème très difficile. »

Le système Bullfrog d’ACS a été développé dans le but de répondre à des besoins plus larges. En effet, l’armée américaine utilise désormais une gamme de systèmes d’armes télécommandés et semi-autonomes pour faire tomber les drones ennemis.

Rappelons que, plus tôt cette année, l’armée américaine a aussi commencé à expérimenter des chiens robots dotés de fusils au sein d’un centre d’essai au Moyen-Orient.

Bullborg, une arme s’adressant à qui ?

D’après toujours l’entrepreneur, le Bullfrog est étonnamment bon marché à utiliser, surtout lorsqu’on le compare aux systèmes d’armes laser ou à micro-ondes beaucoup plus complexes et coûteux.

Jusqu’à présent, Bullfrog n’ouvre jamais le feu sans le consentement des humains. De plus, des règles strictes régissent l’utilisation d’armes autonomes mortelles. L’ACS n’oublie pas non plus de rassurer l’armée sur le fait qu’il est techniquement capable de marcher de façon totalement autonome.

« Notre système est entièrement autonome, nous attendons juste que le gouvernement détermine ses besoins », a déclaré à Wired Brice Cooper, directeur de la stratégie d’ACS.

Il ne reste plus qu’à voir si ces besoins changeront un jour. Par ailleurs, je pense que l’utilisation de ce type d’armes autonomes soulève pas mal de questions éthiques.

