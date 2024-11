Le dernier titre des Beatles propulsé par l’IA nominé aux Grammy !

Les Beatles sont de retour et leur dernière chanson intitulée « Now and Then », propulsée par l’IA, attire actuellement l’attention. Pour en savoir plus, parcourez cet article.

Vous vous souvenez des Beatles, un groupe de rock britannique originaire de Liverpool, en Angleterre ? Actuellement, près de 50 ans après leur séparation, ils sont de retour avec deux nominations aux Grammy Awards.

Séquence nostalgie ! Retour des Beatles grâce à l’IA

Sorti en novembre 2023, « Now and Then » remonte à la fin des années 1970, époque où John Lennon en avait enregistré une démo. Ce morceau, avec « Free As A Bird » et « Real Love », a été remis aux trois Beatles survivants dans les années 90.

Et ce, pour une possible inclusion dans le projet The Beatles Anthology. À l’époque, la chanson n’avait pas pu voir le jour. Pourquoi ? La technologie ne permettait pas encore de séparer distinctement la voix et le piano de Lennon.

En 2021, cependant, le réalisateur Peter Jackson et son équipe ont utilisé un outil d’apprentissage automatique pour extraire chaque élément de l’enregistrement. Grâce à cela, Paul McCartney et Ringo Starr ont eu l’opportunité de finaliser le morceau tant attendu.

J’avoue que c’est un peu bizarre de voir un morceau d’il y a des décennies en compétition avec des titres récents comme « Texas Hold ‘Em » de Beyoncé. Néanmoins, beaucoup espréraient cela depuis longtemps.

Une chanson restaurée par l’IA peut gagner ?

Il faut savoir que Grammy Awards imposent des règles strictes concernant les œuvres impliquant de l’intelligence artificielle. Selon ces directives, seules les créations humaines peuvent prétendre aux nominations et aux prix.

Les éléments générés par l’IA sont acceptés, mais ils doivent rester secondaires par rapport à la contribution humaine. Voilà pourquoi, malgré l’utilisation d’une IA pour restaurer « Now and Then », la chanson respecte ces normes, ce qui lui permet d’entrer en compétition.

Actuellement, cette chanson est en compétition pour le prix du meilleur disque de l’année. Elle rivalise avec celles des artistes phares d’aujourd’hui tels que Beyoncé, Charlie XCX, Billie Eilish et Taylor Swift.

D’ailleurs, ce morceau a aussi déjà décroché une nomination pour la meilleure performance rock, où il affronte des groupes emblématiques. Parmi ces dernières figurent Green Day, Pearl Jam et The Black Keys.

J’ai donc hâte de voir comment les Beatles se débrouilleront lors des Grammy Awards 2025, prévus le 2 février. À votre avis, ils le méritent ou non ?

