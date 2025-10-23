Le mari de cette star décédée la fait « revivre » grâce à l’IA

Deux ans après sa mort, Suzanne Somers, la star de Notre belle famille, s’apprête à « revenir à la vie ». Pas grâce à un miracle, ni à une série hommage, mais à l’intelligence artificielle et son mari Alan Hamel.

Dans une interview au magazine People, il a révélé qu’il travaillait sur une version numérique de sa défunte épouse. Un clone numérique si réaliste que, selon Alan Hamel, personne ne pourrait faire la différence avec la véritable actrice. Il n’a visiblement pas tourné la page.

Une nouvelle Suzanne

Si l’on croit le fameux mari, l’idée vient de Suzanne elle-même. Avant sa mort, en octobre 2023, à 76 ans, elle aurait souhaité créer un double capable d’interagir avec ses fans. Une façon de prolonger le lien, même après son dernier clap.

Pour donner vie à cette copie numérique, Alan Hamel s’est appuyé sur des centaines d’interviews, des apparitions télévisées et les 27 livres que l’actrice a écrits. Ces ouvrages, consacrés au bien-être et à la santé, sont au cœur du projet. L’IA a été nourrie de ses mots, ses gestes, son ton, ses habitudes, tout ce qui faisait « Suzanne ».

Le résultat, selon Alan Hamel, serait bluffant. Il raconte avoir déjà pu échanger avec le clone IA. « Je lui ai posé des questions, elle m’a répondu, et c’était saisissant », confie-t-il. Après 55 ans de vie commune, il dit reconnaître chaque nuance de son visage et assure que la copie est indiscernable de l’originale.

Difficile de ne pas frissonner devant ce mélange de technologie et de deuil. Voir un proche réapparaître sous forme d’IA, c’est fascinant… et un peu inquiétant. Ce qui devait être un hommage se transforme en un questionnement sur nos limites morales. Peut-on encore dire adieu à quelqu’un si son double numérique continue de parler, rire, conseiller et… vendre ?

Une motivation qui va bien au-delà de la nostalgie

Car oui, le clone IA de Suzanne Somers n’est pas là que pour rappeler son souvenir. Elle aura aussi un rôle commercial. Alan Hamel prévoit de lui faire animer un site où les fans pourront lui poser des questions de santé, jour et nuit. Et cette Suzanne numérique leur répondra, en s’appuyant sur les écrits et les conseils de la vraie.

Ce détail n’est pas anodin. Certains des livres de l’actrice contenaient des positions polémiques, notamment sur la chimiothérapie, que l’American Cancer Society avait jugées inquiétantes. Autant dire que voir une IA dispenser ces mêmes conseils n’a rien de rassurant. Pourtant, son mari se veut confiant. D’après lui, tout serait validé par l’entreprise Life Extension, spécialisée dans les compléments alimentaires. Et il n’y verrait « aucun problème ».

L’idée d’une star virtuelle donnant des conseils santé tout en vendant des pilules a quelque chose de surréaliste. C’est à la fois du marketing, du deuil et de la science-fiction en une seule expérience. On ne sait plus trop si l’on doit admirer la prouesse ou hausser un sourcil inquiet.

Pour l’instant, le public n’a pas encore vu la fameuse jumelle IA de Suzanne. Une démonstration privée a toutefois eu lieu lors d’une conférence, et les spectateurs auraient été bluffés. Alan Hamel, lui, semble convaincu d’avoir trouvé un moyen de ne jamais la perdre. Peut-être trop convaincu. Après tout, si l’amour est éternel, l’intelligence artificielle, elle, pourrait bien le rendre littéralement immortel.

