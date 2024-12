Cette IA vous ressuscite après votre mort, et c’est absolument terrifiant

La startup Life’S Echo vous propose de créer un clone numérique, un fantôme virtuel à votre effigie sous forme de chatbot IA. Le but ? Permettre à vos proches de continuer à discuter avec vous lorsque vous serez décédé. Toutefois, faut-il vraiment tenter de défier la mort grâce à la technologie ?

Jusqu’à présent, la mort marquait naturellement la fin des relations avec nos proches. Toutefois, ceci pourrait bien changer grâce à (ou à cause de) l’intelligence artificielle.

La startup Life’s Echo dévoile son application, permettant d’avoir une conversation avec un défunt. Le clone virtuel pourra par exemple répondre avec précision aux questions sur son enfance, son premier boulot, ou ses émotions le jour de son mariage.

Il aura la même voix que la personne, et le même vocabulaire. Cette prouesse est rendue possible par une suite d’outils IA, permettant de produire un fantôme numérique de vous-même qui pourra converser avec vos êtres chers après votre mort.

L’objectif de Life’s Echo ? Capturer l’essence de votre personnalité avant votre dernier soupir. L’idée est que vos histoires, votre voix, votre personnalité ne disparaissent jamais vraiment.

À la place, elles seront préservées dans un format numérique avec lequel vos amis et votre famille peuvent interagir même après votre disparition.

Life’s Echo, la startup qui veut vous éviter de tomber dans l’oubli

La CEO, Ruth Endacott, explique : « comme la plupart des gens, je suis familière avec les vies de mes parents et grands-parents, mais je ne sais rien sur mes arrière-grands-parents. Après trois générations, la connaissance de nos existences disparaît presque totalement ».

Elle cherche à empêcher ce phénomène en « préservant un enregistrement éternel permettant aux générations futures de s’engager et d’apprendre des détails intimes et importants sur nos vies, nos expériences clés, nos perspectives ».

C’est avec son mari, Steve Endacott, qu’elle a fondé Life’s Echo. Ce dernier était déjà connu pour avoir tenté de démocratiser l’IA en créant « AI Steve » : le premier chatbot candidat au Parlement du Royaume-Uni.

Un clone IA créé à partir d’une interview de 45 minutes

Pour créer votre fantôme virtuel, vous devez vous livrer à un entretien de 45 minutes avec un chatbot IA dénommé Sarah. Il vous pose des questions sur votre enfance, votre famille, votre carrière ou encore votre vie amoureuse.

Le chatbot pioche parmi plus de 1000 questions dans sa base de données, afin de vous encourager à partager vos histoires et anecdotes les plus personnelles.

L’entretien s’apparente à une séance de psychothérapie, mais l’objectif est de créer un clone numérique. Une fois l’entretien terminé, les conversations sont retranscrites et l’IA crée un modèle unique à votre effigie.

Il ne s’agit pas seulement d’un enregistrement, mais d’une copie digitale de votre voix, de vos histoires, de votre personnalité. C’est votre « écho IA ».

Après votre mort, les membres de votre famille peuvent lui poser des questions et il répondra avec des réponses puisées dans les histoires que vous avez fournies.

Par exemple, vous pouvez imaginer votre fille demander, dans plusieurs décennies, « comment t’es-tu senti quand je suis né ? ». L’IA répondra alors comme si vous étiez encore là.

La frontière à ne pas dépasser ?

Il existait déjà des outils comme Character.AI, permettant aux utilisateurs de simuler la personnalité de personnages célèbres actuels ou historiques.

De leur côté, les outils de clonage de voix comme ElevenLabs et Respeecher permettent de mimer les voix de personnes existantes avec une fidélité épatante.

Depuis peu, le site de généalogie MyHeritage exploite également l’IA pour transformer les vieilles photos en vidéos animées. Toutefois, Life’s Echo va plus loin… et peut-être trop loin.

Son application est une façon de rester en vie pour toujours, qui peut toutefois sembler dérangeante. Le concept n’est pas sans rappeler l’épisode de Black Mirror intitulé San Junipero, dans lequel des copies numériques de gens sont conservées dans des Data Centers pour leur permettre de continuer à vivre dans un monde virtuel…

Cette startup est créée avec les meilleures intentions du monde, et pourrait être réconfortante pour de nombreuses personnes. Toutefois, elle a aussi un côté malsain et contre nature.

Nos âmes et nos personnalités ne peuvent être réduites à de simples algorithmes imitant nos voix et nos souvenirs. Personne n’a envie de se réincarner en ChatGPT.

De plus, cela pourrait empêcher vos proches de réellement faire leur deuil. Pour les enfants, cela pourrait même être totalement incompréhensible et semer le trouble dans leur esprit…

Je pense personnellement qu’il faut utiliser la technologie pour prolonger l’espérance de vie humaine et améliorer la santé, sans pour autant chercher à faire disparaître la mort.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous séduit par un tel outil, ou trouvez-vous cette idée malsaine ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.