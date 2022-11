Cette nouvelle IA imagine votre apparence à toutes les époques

La nouvelle application AI Time Machine de MyHeritage, basée sur l’IA Stable Diffusion, permet de voir à quoi vous auriez ressemblé à différentes époques. Découvrez comment utiliser cette appli pour vous offrir un voyage dans le temps !

Avez-vous déjà eu la sensation de ne pas être né à la bonne époque ? Vous êtes vous déjà imaginé vivre en Grèce antique, au Moyen-Âge, au sein d’une tribu Viking ou pendant la ruée vers l’or à l’ouest de l’Amérique ?

On ne choisit malheureusement pas sa date de naissance, mais la nouvelle fonctionnalité de la plateforme d’analyse ADN MyHeritage vous permet de générer un rendu parfaitement réaliste de votre visage à différentes périodes historiques.

Cette application AI Time Machine vous permet de voir voir « comme un pharaon égyptien, un chevalier médiéval, un seigneur ou une lady du XIXème siècle, un astronaute et bien plus encore en quelques clics » selon le communiqué publié sur le site de MyHeritage.

Pour utiliser cette IA, rendez-vous tout d’abord sur le site officiel de MyHeritage accessible sur un navigateur web pour PC ou mobile. Connectez-vous à votre compte, et sélectionnez « AI Time MachineTM » dans l’onglet « Photos ». En guise d’alternative, vous pouvez aussi visiter directement la page MyHeritage AI Time Machine.

Une fois connecté, il vous suffit de télécharger entre 10 et 25 photos de vous-même Il peut s’agir de photos en pied ou de portraits, et la diversité de formats permet de meilleurs résultats.

Après le téléchargement, une fenêtre pop-up apparaît pour vous demander de décrire le sujet des images. Choisissez le genre, le nom de la personne et cliquez sur « Continuer ».

Comptez ensuite entre 30 et 90 minutes pour que l’IA traite vos photos. Pas la peine de rester à attendre : vous recevrez un email quand le traitement sera terminé.

One man, many eras. Are you ready to travel back in time? #AITimeMachine #MyHeritage pic.twitter.com/5l3cgaTiAg

Vous pourrez ensuite découvrir à quoi vous auriez ressemblé en d’autres temps. Il vous suffit de cliquer sur les différents thèmes pour générer les images.

Bien évidemment, les résultats ne sont pas toujours parfaits. Dans certains cas, vous ne vous reconnaîtrez pas forcément sur toutes les images. Des artefacts peuvent aussi apparaître comme sur toutes les images générées par une IA.

Chaque compte est limité à un modèle et 50 thèmes, mais vous pouvez générer jusqu’à 400 images pour un paiement unique d’environ 10 euros. La version d’essai gratuite est limitée à seulement 40 images.

These are epic! Who needs a photoshoot when you can use the #AITimeMachine 😏 https://t.co/6dDWDCOaXY

— MyHeritage (@MyHeritage) November 20, 2022