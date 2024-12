Le Pentagone ouvre un « bureau IA », entièrement dédié aux robots tueurs

Le ministère de la Défense américain annonce la création d’un nouveau bureau dédié à l’IA. Le but étant d’intégrer des technologies innovantes, comme l’IA générative, dans les systèmes militaires. Cela permet de renforcer sa stratégie de défense face aux adversaires majeurs, notamment la Chine.

Le Pentagone franchit une étape majeure dans l’intégration des technologies avancées avec l’annonce de la création de l’Artificial Intelligence and Rapid Capabilities Cell (AI RCC). Il s’agit d’un bureau qui sera supervisé par le Chief Digital and Artificial Intelligence Office et soutenu par la Defense Innovation Unit. Il a pour mission principale de développer et déployer des armes autonomes basées sur l’IA.

Initiative Replicator ? Une stratégie pour contrer les menaces mondiales

Les États-Unis visent à déployer des milliers de drones autonomes équipés d’IA dans le cadre de leur initiative Replicator. Par ailleurs, ils souhaitent développer des technologies pour contrer les essaims ennemis.

Radha Plumb, responsable du numérique et de l’IA, a souligné que cette approche accélérée permettra d’améliorer l’efficacité et la létalité des forces américaines. Elle a également averti que l’adoption rapide de l’IA par des adversaires comme la Chine, la Russie ou l’Iran représente une menace croissante.

« Nous devons garantir que les États-Unis restent en tête », a-t-elle affirmé.

L’AI RCC, inspirée par le groupe de travail Lima créé en 2023, fait partie de ces priorités dans sa stratégie pour renforcer la sécurité nationale.

Un budget de 100 millions de dollars pour révolutionner la défense

Le nouveau bureau de l’IA au Pentagone se concentre sur l’utilisation de l’IA générative pour des domaines variés. Il compte le déployer pour le commandement, le contrôle, les drones autonomes, le renseignement, les tests d’armes, mais aussi la gestion d’entreprise.

Avec un investissement de 100 millions de dollars prévu pour 2024 et 2025, le ministère développera des outils grâce à des expérimentations et des modèles sandbox. Un financement de 40 millions sera alloué aux petites entreprises pour concevoir des solutions adaptées.

Parmi les priorités figurent l’intégration rapide de pilotes d’IA, l’optimisation des décisions stratégiques et la mise en place de tests accélérant l’adoption de ces technologies sur le terrain.

Le sandbox cloud ? Quel rôle joue-t-il pour déployer les technologies ?

Ce nouveau bureau de l’IA au Pentagone se concentrera sur des collaborations avec des fournisseurs de services cloud pour créer de sandbox de test.

Ce dernier aura deux services opérationnels dès janvier et deux autres cet été. Ces infrastructures garantiront l’alimentation électrique et la sécurité des données nécessaires aux expérimentations d’IA.

Radha Plumb a souligné que l’objectif est d’expérimenter de nouvelles technologies dans des conditions réelles pour évaluer leur utilité. De ce fait, si elles répondent aux besoins des combattants ou des équipes de gestion, le bureau compte les faire évoluer.

La priorité du bureau est de maximiser le retour sur investissement. Pour ce faire, il compte cibler des projets capables d’améliorer rapidement la létalité sur le champ de bataille ou l’efficacité dans la gestion.

« Il s’agit de valider ces projets pilotes et de disposer des ressources nécessaires pour les déployer à grande échelle », a-t-elle ajouté.

Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.