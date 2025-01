Les Beatles supplient les gouvernements de sauver l’art face aux IA !

Paul McCartney, l’ancien membre des Beatles, appelle les gouvernements à agir. Selon lui, l’intelligence artificielle (IA) menace les artistes en sapant leurs droits et en détournant leurs créations.

Paul McCartney met en garde contre les dérives de l’intelligence artificielle. Et selon la BBC, l’ex-Beatles critique un projet qui permettrait à l’IA de se nourrir des musiques disponibles sur Internet.

D’ailleurs, il appelle les gouvernements, en particulier celui du Royaume-Uni, à prendre des mesures concrètes. Sans cela, les créateurs risquent de disparaître et avec eux, l’essence même de l’art.

L’IA suscite autant de fascination que de peur. En effet, ses capacités à créer du contenu sont impressionnantes. Toutefois, elle pose un problème majeur : elle peut exploiter des œuvres sans rémunérer leurs auteurs ! Et selon Paul McCartney, cette situation est tout simplement inacceptable.

En décembre 2023, le gouvernement britannique a proposé des réformes pour permettre aux entreprises d’IA d’utiliser librement les œuvres en ligne. Au premier abord, cela semble pratique pour les développeurs, mais pour les artistes, c’est une catastrophe.

Rappelons que les propositions incluent un droit de refus pour les créateurs. Pourtant, cela reste irréaliste. Car comment un artiste pourrait-il contacter toutes les entreprises d’IA existantes pour protéger ses créations ?

« Assurez-vous de protéger les penseurs créatifs, les artistes créatifs, sinon vous n’en aurez plus. C’est aussi simple que cela », insiste McCartney, visiblement inquiet. Alors que les consultations continuent, prévues jusqu’au 25 février 2025, l’urgence d’agir se fait sentir.

En parallèle, les réformes actuelles manquent de clarté et laissent un flou juridique. Cette fois, les artistes craignent d’être réduits au silence, remplacés par des algorithmes. Pour McCartney, c’est un combat vital : sauver l’art face aux IA.

Lorsqu’il évoque les jeunes talents, McCartney se montre encore plus alarmant. Car ce sont eux, selon lui, qui paieront le prix le plus élevé.

Il déclare : « Vous prenez de jeunes mecs ou de jeunes filles qui démarrent, ils écrivent une belle chanson et n’en détiennent pas les droits… ». En effet, les grandes entreprises technologiques pourraient s’approprier leur travail sans leur laisser aucun bénéfice.

Beatles musician Paul McCartney has warned that artificial intelligence could be used to "rip off" artists, urging the British government to make sure upcoming copyright reforms protect its creative industries.