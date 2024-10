Les fonds d’écran génératifs arrivent sur les TV Samsung avec l’IA

Samsung fait un pas de géant dans le monde des téléviseurs intelligents. La société vient alors d’annoncer ce 23 octobre le lancement d’une nouvelle fonctionnalité : des fonds d’écran génératifs propulsés par l’IA. Cette technologie inédite est prête à transformer l’expérience visuelle des utilisateurs en leur offrant une personnalisation infinie.

Imaginez que votre téléviseur devienne un véritable caméléon, capable de s’adapter à votre style et à l’ambiance de votre pièce. C’est exactement ce que propose Samsung avec ses nouveaux modèles Neo QLED et QLED 2024. Grâce à l’IA, les fonds d’écran génératifs permettent de créer des images 4K, directement sur votre TV Samsung. L’entreprise ne se contente plus de proposer une qualité d’image exceptionnelle. Samsung vous donne aussi le pouvoir de personnaliser chaque instant passé devant votre téléviseur.

Des fonds d’écran génératifs pour un téléviseur à votre image

C’est officiel, Samsung a donc décidé de redéfinir votre manière de voir la télé avec ses nouveaux modèles Neo QLED et QLED 2024 ! Leur petite nouveauté ? Un fond d’écran génératif boosté par l’IA.

Connaissez-vous le mode ambiant ? Cette option qui transforme votre télévision en tableau interactif ? Eh bien, Samsung a poussé le concept plus loin avec ces nouveaux fonds d’écran génératifs. Ainsi, vous allez pouvoir créer des images 4K personnalisées. Celles-ci s’adaptent non seulement à votre goût, mais aussi à votre déco intérieure. Samsung parle même de créer une « atmosphère accueillante et immersive ».

« Generative Wallpaper apporte une nouvelle dimension de personnalisation aux écrans de nos clients, leur permettant de personnaliser leurs téléviseurs d’une manière qui reflète vraiment leur style », a expliqué Cheolgi Kim, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics.

« Alors que nous continuons à repousser les limites de la technologie de l’IA, nous sommes impatients de transformer l’expérience de divertissement à domicile et de faire évoluer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs écrans », ajoute le vice-président.

Dès ce mois-ci, si vous vivez en Corée du Sud, en Amérique du Nord ou en Europe, vous pourrez tester cette nouvelle fonctionnalité avant le reste du monde (désolé pour les autres, il faudra attendre en 2025).

