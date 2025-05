L’IA aurait cassé le code Enigma des nazis en un temps record

En quelques minutes, l’IA pourrait détruire le secret militaire le mieux gardé du siècle dernier. Ce que des génies ont mis des années à briser sous pression, une machine moderne l’écraserait sans sourciller.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’armée allemande utilisait Enigma pour coder ses messages militaires. Ce système fonctionnait grâce à une machine à rotors, capable de brouiller chaque lettre de manière aléatoire. Même une lettre répétée n’affichait jamais le même résultat. La clé de chiffrement changeait chaque jour, ce qui a rendu la tâche extrêmement difficile pour les Alliés. Beaucoup pensaient qu’Enigma resterait indéchiffrable, peu importe le temps ou les ressources engagées.

Malgré cette complexité, des mathématiciens polonais parviennent à décrypter une première version en 1932. Ils conçoivent un appareil appelé « bombe », capable de tester des combinaisons automatiquement. Plus tard, Alan Turing et ses collègues britanniques perfectionnent cette méthode pour accélérer le décryptage. Grâce à eux, les Alliés obtiennent des informations stratégiques sur les sous-marins allemands et d’autres mouvements militaires. Certains historiens estiment que cette percée a raccourci la guerre d’au moins deux années.

Aujourd’hui, le défi n’aurait plus rien d’insurmontable. L’IA viendrait à bout du code Enigma en un rien de temps. Michael Wooldridge, chercheur à Oxford, affirme qu’un modèle comme ChatGPT pourrait simuler la logique de la bombe. Ensuite, les ordinateurs modernes effectueraient le décryptage rapidement, sans intervention humaine. Selon lui, les statistiques et la puissance de calcul suffiraient à écraser la complexité du système.

Une méthode d’apprentissage qui dépasse les règles classiques

Les modèles d’IA n’ont pas besoin de comprendre les mécanismes exacts pour progresser dans le déchiffrage. Il leur suffit d’étudier des exemples de messages codés et décodés pour détecter les schémas. Ils éliminent les mauvaises pistes, testent des hypothèses et construisent une logique d’analyse robuste. Là où les humains mettaient des mois à élaborer une stratégie, l’IA automatise tout en quelques instants. Le gain d’efficacité est immense, même si l’enjeu n’est plus le même.

Mustafa A Mustafa, spécialiste à l’université de Manchester, insiste sur l’importance de replacer Enigma dans son époque. Pour lui, le décryptage réalisé pendant la guerre reste un exploit collectif hors norme. Il rappelle que les équipes travaillaient sous pression, avec des moyens techniques très limités. « Le faire pendant la guerre, c’était une chose énorme », affirme-t-il. À l’époque, tout reposait sur l’intuition humaine, la coopération et la rigueur mathématique.

Quand l’histoire rencontre la puissance des machines

L’écart entre les capacités d’hier et d’aujourd’hui illustre la vitesse fulgurante du progrès technologique. Ce qui était considéré comme indéchiffrable devient aujourd’hui une simple formalité pour les IA.

Mais ce changement de perspective ne doit pas effacer les efforts du passé. Avant que les machines sachent déduire des modèles, des humains ont dû les imaginer. L’histoire du code Enigma nous rappelle que chaque prouesse algorithmique de l’IA s’appuie sur une mémoire humaine collective.

