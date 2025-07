L’IA, un outil pour psychopathes ? Voici les traits sombres de ceux qui l’utilisent

Psychopathes, narcissiques, manipulateurs… ce n’est pas la liste de vos ex, mais les profils d’étudiants les plus enclins à utiliser l’IA générative pour tricher. Selon plusieurs études récentes, ChatGPT, Midjourney ou DALL·E deviennent leurs armes préférées. Une question dérangeante se pose : et si l’IA révélait, mieux que n’importe quel test, les travers les plus sombres de notre personnalité ?

Procrastinateur angoissé, élève narcissique ou manipulateur stratégique : tous ont désormais un allié silencieux, toujours disponible, et surtout… indétectable.

Vantée pour ses prouesses pédagogiques, l’IA est en train de devenir un outil de contournement redoutable dans les mains des profils les plus instables…

Une série d’études internationales tire la sonnette d’alarme : les étudiants présentant des traits de personnalité comme narcissisme, psychopathie, machiavélisme, voire sadisme, sont significativement plus enclins à utiliser ChatGPT ou Midjourney.

Non pas pour apprendre, mais pour tricher, briller, ou manipuler. Or, des chiffres récents révèlent une adoption massive de l’IA dans les universités, et un glissement moral que peu d’enseignants avaient anticipé.

L’explosion de l’IA et la dérive silencieuse

En quelques mois à peine, les IA génératives comme ChatGPT, Grok ou Gemini sont devenues des outils du quotidien chez les étudiants.

Aux États-Unis, près de 90 % des étudiants déclarent avoir utilisé l’IA pour leurs devoirs. Au Royaume-Uni, ce chiffre atteint 92 % en 2025, contre seulement 66 % l’année précédente.

Et 18 % des étudiants britanniques admettent avoir inséré du texte généré directement par IA dans des devoirs notés…

Le phénomène ne se limite pas à la triche pure. Il touche aussi les comportements plus diffus : ne plus faire ses lectures, remplacer les brainstormings par des prompts, produire une image de fin de semestre sans toucher à Photoshop.

L’IA est devenue la béquille invisible d’une génération soumise à la pression de performance… mais aussi à la tentation du raccourci.

Mais ce que révèlent désormais les chercheurs va plus loin. Derrière cet usage généralisé se cache une tendance plus inquiétante.

Ceux qui tirent le plus profit de l’IA sont souvent ceux qui présentent les traits de personnalité les plus inquiétants. À commencer par ceux de la célèbre « Dark Triad ».

Quand l’IA devient une arme pour pervers et sadiques

Oubliez l’élève timide qui s’aide de ChatGPT pour améliorer son orthographe. Ce que plusieurs études mettent aujourd’hui en lumière, c’est un lien bien plus dérangeant entre l’intelligence artificielle et… la noirceur de certains profils psychologiques.

En Corée du Sud, des chercheurs ont observé 504 étudiants en arts et constaté une corrélation significative entre l’usage intensif de l’IA générative et des traits comme le narcissisme, le machiavélisme ou la psychopathie.

En clair : plus un étudiant est manipulateur, impulsif ou en quête d’admiration, plus il utilise des IA comme Midjourney ou ChatGPT non pour créer, mais pour contourner.

Même schéma à Taïwan : sur plus de 800 étudiants, l’étude ajoute un quatrième facteur à la « triade sombre » classique. Le sadisme.

Et là encore, plus ces traits sont marqués, plus l’IA devient une passerelle vers la tricherie : textes générés, images plagiées, travaux falsifiés.

« L’IA est perçue comme un raccourci rentable par ceux qui n’ont ni scrupules ni envie d’apprendre », résument les auteurs de l’étude taïwanaise.

Ce qui saute aux yeux, c’est que l’IA ne crée pas ce comportement. Elle le révèle. Ou pire : elle l’amplifie.

Pour les narcissiques, c’est un outil de mise en valeur. Pour les psychopathes, un moyen d’obtenir une bonne note sans remords.

Et pour les profils machiavéliques, une arme secrète pour manipuler le système éducatif.

L’angoisse peut aussi pousser à la triche

Ce n’est pas qu’une affaire de sociopathes. Les chercheurs ont aussi repéré un autre profil à risque : les étudiants anxieux, débordés ou chroniquement procrastinateurs.

Dans l’étude chinoise, deux facteurs agissent comme « facilitateurs » : la peur de l’échec et la procrastination académique.

Ces étudiants ne cherchent pas à tricher par cynisme, mais par panique, ou par fatigue mentale. Pour eux, l’IA devient la dernière bouée avant la date limite.

Et le plus inquiétant, c’est que ces traits peuvent s’additionner aux précédents. Un étudiant narcissique, stressé par un rendu imminent, aura toutes les raisons de déléguer le travail à l’IA sans l’ombre d’un dilemme moral.

Ce mélange d’insécurité et d’opportunisme crée une zone grise de plus en plus large : pas tout à fait de la triche assumée, mais pas vraiment de l’apprentissage non plus. Juste un glissement continu vers la facilité, que les universités ont encore du mal à contenir.

Devoirs copiables, IA indétectables : l’école prise de court

Face à cette déferlante, le système éducatif semble dépassé. D’un côté, les étudiants adoptent massivement l’IA ; de l’autre, les enseignants manquent d’outils fiables pour détecter ou encadrer ces usages.

Les logiciels anti-IA ? Peu efficaces, souvent trompés par des reformulations ou de légères retouches. Pire : ils produisent régulièrement de faux positifs, accusant des élèves innocents.

Les tricheurs les plus habiles passent entre les mailles, pendant que les autres paniquent ou se censurent. Seul Google SynthID semble tirer son épingle du jeu.

Le cœur du problème, ce sont surtout les formats pédagogiques eux-mêmes. Devoirs à rendre en ligne, rapports écrits, visuels générés : tout ce qui peut être produit par IA devient suspect, ou trivialement automatisable.

Et ce ne sont pas les plus brillants qui s’en sortent : ce sont les plus cyniques, ceux qui savent comment répondre « juste ce qu’il faut » pour que l’IA leur serve de bras droit sans se faire griller.

Face à cette dérive, il est inutile de punir. Les chercheurs et enseignants lucides le savent : il faut revoir les règles du jeu.

Première piste : transformer les formats d’évaluation. Exit le devoir maison générique. Place aux projets en plusieurs étapes, aux oraux de justification, aux journaux de bord. Tout ce qui oblige à rendre compte du processus et non uniquement du résultat.

Ensuite, former les étudiants à l’usage critique de l’IA, comme on apprend à citer ses sources. L’IA doit devenir un partenaire encadré, dont l’usage s’assume et se discute.

Il faut aussi soutenir les profils vulnérables. Ceux qui procrastinent par peur, ceux qui sont tentés de tricher faute de repères. Les accompagner, c’est prévenir l’abus avant de le punir.

Enfin, il faut former les enseignants à détecter les signaux faibles : un style soudainement trop propre, un visuel trop « parfait », une réponse sans trace de réflexion personnelle.

Ce n’est pas pour jouer aux gendarmes, mais pour revaloriser l’effort réel, la pensée, l’erreur, la progression.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Les psychopathes sont-ils plus enclins à utiliser les IA comme ChatGPT ? Faut-il autoriser l’IA à l’école ? Partagez votre avis en commentaire !

