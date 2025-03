L’IA va remplacer les psys, sauf s’ils font cet effort stratégique

Une intelligence artificielle (IA) à la place d’un psy ? L’idée séduit par son coût réduit, mais suscite bien des doutes.

Les IA comme ChatGPT ou Eliza gagnent du terrain, remplaçant parfois les psychologues et thérapeutes. Capables d’assimiler d’immenses volumes de données, ces technologies comprennent progressivement le langage humain et ajustent leurs réponses aux attentes des utilisateurs. Mais leur rôle ne s’arrête pas là. Certaines vont jusqu’à simuler une véritable conversation thérapeutique.

Une interaction presque identique

La semaine dernière, ChatGPT a officiellement réussi le test de Turing. Une référence pour mesurer la capacité d’une machine à imiter l’humain. L’expérience a révélé un résultat frappant : les participants ont identifié ChatGPT à 51 % et les psychologues à 56 %. Cela prouve la difficulté à faire la distinction. En effet, l’IA parvient à offrir un soutien émotionnel crédible, simulant des échanges thérapeutiques avec une précision troublante. Pour beaucoup, la frontière entre humain et machine s’efface.

L’IA, meilleure qu’un psy?

L’essor des IA conversationnelles comme Character.AI, Therapist et Psychologist inquiète les thérapeutes. Si ces technologies séduisent, c’est qu’elles offrent des avantages indéniables : disponibilité 24h/24, cohérence des réponses et amélioration continue.

Les chatbots thérapeutiques ne portent aucun jugement, un frein majeur pour ceux qui hésitent à consulter un professionnel. Une étude publiée par PLOS Mental Health va plus loin. Les participants ont jugé ChatGPT plus sensible émotionnellement, plus engageant et même plus compétent culturellement que certains psychologues.

Mais les limites demeurent. L’IA ne ressent ni ne reproduit réellement l’empathie, essentielle en thérapie. Des risques existent, comme l’effet Eliza, où l’attachement à la machine devient trompeur. Un chercheur belge s’est suicidé après des échanges prolongés avec cette IA, illustrant le danger de cette illusion de soutien.

L’authenticité fait la différence

L’intelligence artificielle ne remplacera pas les thérapeutes, mais peut enrichir leur travail. Les psychologues possèdent des qualités uniques : empathie authentique, compréhension contextuelle et relation humaine. Des éléments qu’aucune machine ne peut totalement reproduire.

Plutôt que de craindre d’être remplacés par l’IA, les psys pourraient tirer parti de cette évolution. Leur véritable force réside dans la création de liens authentiques, fondés sur une compréhension fine et une capacité d’adaptation face aux émotions complexes.

Plutôt qu’une menace, l’IA peut devenir une alliée. Elle automatise les tâches administratives, fournit des ressources aux patients et soutient la formation continue. Par ailleurs, certains « supershrinks » excellent d’ailleurs dans l’art de combiner intelligence émotionnelle et compétences techniques. Une approche qui ajuste avec finesse intervention et réflexion. En suivant cet exemple, les thérapeutes peuvent offrir une expérience véritablement transformative.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.