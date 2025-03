L’IA va s’envoler vers l’espace et nous laisser sur place : ce prof de Harvard alerte

En développant l’IA, l’humain crée une machine qui va le surpasser et lui succéder, puis créer elle-même une machine encore plus intelligente et ainsi de suite. À terme, l’IA pourrait elle-même partir explorer l’espace et rencontrer d’autres machines créées par des extraterrestres. C’est ce que prédit un professeur de Harvard…

Le cerveau humain est impressionnant, avec ses neurones projetant des impulsions électriques à travers des réseaux de neurones extrêmement complexes.

Toutefois, il peut aussi se révéler particulièrement lent lorsqu’il doit trouver des solutions pour des tâches compliquées. Par exemple, pour concevoir de nouvelles puces d’ordinateur.

Afin de vérifier si l’IA pouvait faire mieux, une équipe de recherche de la Princeton University et de l’Indian Institute of Technology a décidé de lui confier cette tâche. Ce que l’intelligence artificielle a produit les a stupéfaits.

Les patterns de circuit étaient si étranges qu’aucun cerveau humain n’aurait pu les imaginer. En réalité, ces puces ressemblaient davantage à des artefacts créés par d’anciens extraterrestres.

Mais le plus étonnant était l’efficacité impressionnante de ces puces, et la difficulté qu’ont eue les chercheurs à comprendre leur fonctionnement.

Nous ne sommes qu’au début de la révolution IA

Toutefois, ce phénomène n’a pas surpris le professeur Avi Loeb de l’Université d’Harvard. Ce docteur est convaincu que l’IA surpassera bientôt tout ce dont le cerveau humain est capable.

Selon lui, « nous ne sommes que dans l’enfance de cette ère ». Il estime qu’il sera « essentiel pour nous en tant qu’espèce de maintenir une superiorité, mais cela nous montrera que nous ne sommes pas le pinacle de la création ».

À travers un billet de blog, Loeb s’interroge : si des civilisations extraterrestres existent, à quel point leurs propres intelligences artificielles peuvent-elles être avancées ?

Tout particulièrement dans le cas de civilisations qui sont apparues des milliards d’années avant nous. Leurs IA auraient-elles atteint un niveau d’intelligence illimité ?

D’après ses dires, la seule raison pour laquelle les humains se pensent supérieurs est qu’ils n’ont pas encore rencontré d’intelligence extraterrestre.

À long terme, il pense que nous serons choqués en rencontrant une sonde IA provenant d’une autre planète. Ce sera la preuve de l’existence de créatures beaucoup plus intelligentes que nous pouvons le concevoir. Et ceci pourrait nous faire questionner notre propre conscience…

Comme il l’explique, « la plupart des gens ont l‘illusion qu’il n’y a rien de mieux que l’intelligence humaine, et ils parlent de conscience, de libre arbitre comme de qualités que seuls les humains peuvent posséder ».

Or, « je pense qu’une fois que les systèmes IA auront plus de paramètres que le cerveau humain, ils montreront les qualités que nous appelons conscience et libre arbitre ».

Le chercheur est convaincu que les IA vont évoluer si vite que les puces conçues par l’IA qui nous impressionnent actuellement sembleront primitives dans le futur.

Vers l’émergence de machines qui créent des machines

L’avis de Loeb est partagé par Seth Shostak, astronome du SETI Institute. D’après lui, l’humain invente actuellement des machines qui seront nos successeurs.

Et il pense que cela est déjà arrivé plusieurs fois… au travers de technologies créées par des civilisations aliens beaucoup plus anciennes que l’humanité !

Il est convaincu que les aliens que nous découvrirons auront probablement la forme d’IA. Pour cause, « l’intelligence artificielle peut évoluer beaucoup plus rapidement que l’intelligence biologique ».

Et si vous l’utilisez pour concevoir la prochaine génération de machines, « vous pouvez utiliser ces machines pour concevoir la prochaine génération, et ainsi de suite ».

Or, quand des machines inventent des machines qui inventent des machines, l’évolution survient à une vitesse massive en comparaison avec l’évolution biologique.

Concrètement, nous sommes encore au même niveau d’intelligence que nos ancêtres hominidés qui chassaient les mammouths il y a un million d’années.

La seule chose qui a changé est que nous avons développé des technologies en utilisant nos cerveaux. Mais les cerveaux artificiels pourraient facilement surpasser nos propres impulsions neuronales.

Cette machine pourrait non seulement surpasser tous les humains, mais aussi tous les extraterrestres.

Ainsi, Shostak et Loeb sont tous deux convaincus que notre première rencontre avec un alien sera plus probablement une IA alien que les aliens qui l’ont inventée.

L’intelligence artificielle à la conquête de l’espace ?

De la même façon, les humains pourraient utiliser l’IA pour voyager vers d’autres planètes par procuration. Les machines n’ont pas de problèmes de santé, n’ont pas besoin de nutriments, et ne risquent pas de se sentir seules dans les profondeurs de l’espace…

Prenons l’exemple de Mars, considérée comme la prochaine frontière de l’exploration spatiale. Elle est traversée par des radiations, la glace est la seule source d’eau, et l’air n’est pas respirable par les humains.

Un vaisseau spatial guidé par l’IA, qui sait exactement où aller, quoi faire, et quoi renvoyer vers la Terre est donc beaucoup plus adapté.

De fait, Loeb estime que « il est clair que si l’on veut aller dans l’espace profond, il est nécessaire d’utiliser des systèmes avec une IA pouvant décider les choses elle-même, car cela prend trop de temps pour communiquer avec la Terre ».

Il ajoute que « c’est aussi mieux d’utiliser un cerveau IA qu’un cerveau humain qu’on force à survivre dans des conditions inhabituelles. Envoyer des humains vers des conditions plus dangereuses n’est pas une bonne solution ».

En outre, les humains ne peuvent pas réellement s’aventurer plus loin que Mars. Même la planète rouge est à huit mois de distance des meilleures fusées, et ce voyage serait suffisant pour ravager le corps humain.

Au-delà de ça, nous ne vivons pas suffisamment longtemps pour rejoindre l’étoile la plus proche. La Proxima Centauri est située à 83 500 ans…

Si nous pouvons déterminer comment empêcher les machines de se casser et les laisser générer leur propre énergie, leur durée de vie pourrait être infinie.

À terme, on peut donc s’attendre à ce que notre IA parte à la rencontre d’une IA extraterrestre. Toutefois, le professeur de Harvard n’est même pas convaincu que venir sur Terre intéresse les extraterrestres.

Il explique que « s’ils sont plus intelligents que nous, ils ne voient probablement pas l’intérêt de gaspiller des ressources pour venir sur Terre et détruire nos villes. Ils n’en ont pas besoin ».

Au contraire, une civilisation extraterrestre pourrait avoir la surprise de voir débarquer notre propre sonde IA alors qu’elle pensait être seule dans l’univers…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée d’envoyer une IA explorer l’espace à notre place ? Pensez-vous que des extraterrestres ont créé des intelligences artificielles infiniment plus avancées que la nôtre ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.