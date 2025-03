Vie sur Mars : cette folle découverte confirme enfin la théorie !

La quête et le mystère d’une possible vie sur Mars seraient-ils enfin résolus ? Des recherches récentes dévoilent des signes d’eau liquide sous la surface martienne, ravivant l’hypothèse d’une activité microbienne.

La planète rouge est une cible majeure pour l’astrobiologie. Mars a déjà fait l’objet de nombreuses explorations en quête d’eau et de vie. Une étude publiée fin 2024 révèle des indices d’eau liquide sous sa surface aride. Grâce à la technologie informatique et aux données sismiques, les chercheurs relancent l’idée d’une vie microbienne dans les profondeurs martiennes. L’aventure ne fait que commencer !

En 2018, la mission InSight a déployé ses instruments pour écouter le cœur de Mars. L’atterrisseur a capté plus de 1 300 tremblements de terre avant son arrêt en 2022. Ses capteurs ont détecté des discontinuités à 10 km et 20 km sous la croûte. Ces signaux, analysés par des algorithmes pointus, suggèrent des fissures remplies d’eau. Une équipe suédoise a comparé ces ondes à celles de roches terrestres humides. Selon leurs interprétations, Mars pourrait bel et bien cacher de l’eau liquide.

L’informatique décrypte les indices de vie sur Mars

L’eau est la clé de la vie telle qu’on la connaît. Les modèles informatiques, nourris des données d’InSight, indiquent que cette eau pourrait abriter des microbes. Ikuo Katayama, scientifique planétaire à l’Université d’Hiroshima et co-auteur de l’étude, l’affirme : « Si de l’eau liquide existe sur Mars, cela pourrait signifier la présence d’une vie microbienne dans des environnements isolés, loin des conditions hostiles de la surface », a-t-il déclaré dans un communiqué de la Geological Society of America.

Le rover Perseverance, actif depuis 2020, joue également un rôle clé dans cette quête. Cet engin explore le cratère Jezero, un ancien bassin lacustre vieux de milliards d’années. Ce lac, aujourd’hui asséché, livre des échantillons rocheux prometteurs. La NASA prévoit de les rapatrier via le programme Mars Sample Return. Analysés avec des outils informatiques avancés, ces roches pourraient confirmer une vie passée sur Mars. Les chercheurs espèrent y déceler des traces chimiques ou minérales attestant de la présence passée d’eau liquide.

InSight, de son côté, ambitionnait de percer la surface de la planète rouge avec sa « taupe martienne », mais l’outil a échoué. Malgré cet échec, ses capteurs ont fourni des données brutes précieuses, que les chercheurs passent au crible grâce à des simulations.

Les déboires du forage d’InSight n’entament pas la détermination des chasseurs de vie sur Mars. Au contraire, les découvertes sismiques incitent la NASA à aller plus loin. Une future mission pourrait inclure un radar capable de détecter directement des poches d’eau liquide. Ces outils permettraient non seulement de valider les théories actuelles, mais aussi de préparer d’éventuelles missions habitées.

