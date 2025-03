Microsoft tue Skype : pourquoi cette appli a fait son temps (mais nous a beaucoup apporté)

Microsoft prévoit de mettre fin à Skype en mai 2025, selon un extrait de code d’une prochaine version de Skype pour Windows. Pour les appels vidéos, l’entreprise recommande aux utilisateurs de migrer vers Teams.

Lancé au début des années 2000, Skype a marqué une génération d’internautes en révolutionnant les appels en ligne. Pionnière de la communication par internet, l’application a été rachetée par Microsoft en 2011 et a permis à des millions d’utilisateurs de rester connectés à travers le monde pendant des années.

Skype va bientôt tirer sa révérence !

La nouvelle a été officialisée ce vendredi 28 Mars 2025 ! Microsoft va mettre hors ligne Skype ! « Afin de rationaliser nos offres de communication gratuites destinées aux consommateurs et de nous adapter plus facilement aux besoins des clients, nous abandonnerons Skype en mai 2025 pour nous concentrer sur Microsoft Teams (gratuit), notre plateforme moderne de communication et de collaboration », annonce l’éditeur.

Cette fermeture est prévue pour le 5 mai 2025, date à laquelle les utilisateurs devront avoir exporté leurs données personnelles s’ils souhaitent les conserver.

Selon ce géant de la technologie, cette décision concerne aussi l’arrêt des offres commerciales. Désormais, il ne sera plus possible d’utiliser Skype pour passer des appels téléphoniques.

Néanmoins, ne vous inquiétez pas pour vos crédits ! Bien que le client logiciel disparaisse, vous pourriez toujours accéder à la version web de Skype pour les abonnés ou ceux disposant encore de crédits actifs après cette date.

La fermeture de Skype sera-t-elle une nouvelle opportunité pour Teams ?

Comme on dit, toute chose a une fin ! Skype va bientôt disparaître ! Si vous êtes l’un des abonnés de cette plateforme, vous vous demandez certainement pourquoi cette décision ? Selon Microsoft, elle souhaite se consacrer pleinement au développement de Teams.

Par ailleurs, autrefois leader des appels en ligne, Skype a progressivement perdu du terrain face à des plateformes comme Zoom, WhatsApp et même Microsoft Teams. Et ce, notamment pendant les périodes de confinement dû à la pandémie du Covid-19.

Microsoft pense aussi que cette transition est un « nouveau chapitre », soulignant que Teams offre bien plus de fonctionnalités que le vieillissant Skype.

Une transition simplifiée ?

Après de nombreuses années d’utilisation de cette plateforme, vous vous demandez certainement comment vous allez pouvoir récupérer vos données ? Ne vous inquiétez pas, car Microsoft a tout prévu et propose une solution pratique.

Selon l’éditeur, il prévoit une transition sans effort. En effet, dans les prochains jours, les personnes qui ont un compte Skype peuvent migrer automatiquement leur donné, à savoir le compte, les contacts et les conversations vers Teams.

Que faut-il faire pour en profiter ? Eh bien, c’est simple ! Il vous suffit de vous connecter à Teams avec votre identifiant ! Sachez que l’interopérabilité pourrait être aussi assurée par les deux plateformes.

J’avoue que même si j’ai un compte Skype, je ne vais pas réellement regretter sa fermeture, car je ne l’utilise pas très souvent. Et vous, qu’en pensez-vous ?

