Windows : tout savoir sur le système d’exploitation de Microsoft

Depuis son lancement, Microsoft Windows se retrouve sur la plupart des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Comme tout système d’exploitation, il fournit une plateforme pour l’exécution d’autres programmes.

Au cours des trois dernières décennies, Microsoft a développé Windows en ajoutant des interfaces utilisateurs et des fonctionnalités plus élaborées. Ainsi, l’ordinateur sur lequel il fonctionne devient plus puissant et plus facile à utiliser. Découvrez plus sur cet OS.

Windows : présentation

Windows est un système d’exploitation graphique développé et publié par Microsoft, fondé par Bill Gates et Paul Allen. Il permet de stocker des fichiers, d’exécuter des logiciels, de jouer à des jeux, de regarder des vidéos et de se connecter à Internet. En outre, il utilise l’interface utilisateur graphique (GUI) pour interagir avec les utilisateurs.

Windows prend en charge la quasi-totalité des plateformes informatiques ARM, ARM-64, x86-64, IA-32. Pourquoi ? Parce qu‘il s’agit du système d’exploitation le plus usagé et qu’il capte 90 % de la part de marché totale des ordinateurs personnels (PC).

Systèmes d’exploitation

Les systèmes d’exploitation servent de plateformes sous-jacentes qui connectent le matériel informatique et les logiciels. En outre, ils fournissent aux utilisateurs l’interface graphique à travers laquelle ils émettent des commandes et effectuent des tâches sur des appareils électroniques.

Des milliards d’individus utilisent régulièrement ces appareils et leurs systèmes d’exploitation. Cela signifie que les entreprises qui développent ces technologies ont une grande influence sur la vie quotidienne des internautes du monde entier.

Microsoft Windows est connu pour être le leader en termes de systèmes d’exploitation de bureau. Cependant, sa technologie pour les appareils mobiles n’a pas réussi à faire une entrée fructueuse sur le marché des smartphones.

Quelles sont les différentes versions de Windows ?

La première version de Windows est sortie en 1985. Elle se présente comme une interface graphique et proposée comme une extension du système d’exploitation de disque existant de Microsoft, ou MS-DOS.

Puis, les versions ultérieures ont introduit de plus grandes fonctionnalités. En particulier, des programmes natifs Windows File Manager, Program Manager et Print Manager, ainsi qu’une interface plus dynamique.

Windows 3.x

Windows 3.0 est né de l’initiative de David Weise et Murray Sargent qui, en 1989, ont décidé de développer un Windows en mode protégé à titre expérimental. Il présentait une interface utilisateur redessinée ainsi que des améliorations permettant d’utiliser les capacités des processeurs 80286 et 80386 d’Intel.

Des applications bien connues telles que le Bloc-notes et le prédécesseur de Word, Write, ont été introduites. Tandis que d’autres applications telles que Paintbrush ont été améliorées.

Windows 95

La version grand public de 1995, Windows 95 combine les produits MS-DOS et Windows. Elle représente un énorme changement par rapport à son prédécesseur Windows 3.1. En particulier en ce qui concerne l’interface graphique et les fonctionnalités « plug-n-play » simplifiées.

Passant de l’architecture 16 bits à l’architecture 32 bits, cette version de Windows a introduit de nombreuses fonctionnalités Windows telles que la barre des tâches et le bouton Démarrer.

Windows XP

Sous le nom de code Whistler, Windows XP était une fusion des lignes WindowsNT/2000 et Windows 95/98/Me. À l’origine, Whistler était constitué de deux projets distincts, portant les noms de code Neptune et Odyssey.

Avec la sortie en 2001 de Windows XP, Microsoft a réuni ses divers packages Windows sous une même bannière. Cette dernière propose plusieurs éditions pour les consommateurs, les entreprises, les développeurs multimédias et autres. En plus, elle offre une interface plus pratique et une gestion améliorée des applications et de la mémoire.

Windows Vista

En fin 2006, Windows Vista a remplacé la norme XP. L’objectif principal de Microsoft avec Longhorn, le nom de code de Vista, était d’améliorer la sécurité. Cette version a connu un déploiement difficile en raison des restrictions relatives à la copie de supports numériques, son temps de démarrage plus long et ses exigences système élevées.

Windows 7

Pour répondre au taux d’adoption décevant de Vista, Microsoft a publié en 2009 Windows 7, un système d’exploitation dont l’interface était similaire à celle de Vista. Cette version connait un franc succès auprès des consommateurs, tant le grand public que les entreprises. Ainsi, plus de 100 millions de licences sont vendues en è peine 6 mois.

Windows 8

Windows 8 a été annoncé au CES 2011, arrivant sur le marché le 26 octobre 2012. Microsoft a introduit des changements majeurs dans l’interface afin d’améliorer l’expérience utilisateur sur les tablettes.

En fait, cette version offre un écran de démarrage avec la possibilité de synchroniser les paramètres. De plus, cette démarche permet de se connecter à une autre machine Windows 8 et d’utiliser leurs paramètres préférés.

Windows 10

En 2015, Microsoft a publié Windows 10 , fourni avec Cortana et le navigateur Web Microsoft Edge, qui a remplacé Internet Explorer. Il succède à Windows 8.1 tout en gardant un design graphique Metro. Par rapport à son prédécesseur, la différence réside dans le retour du menu Démarrer.

Ce 24 juin 2021, l’entreprise a également annoncé son intention de lancer Windows 11.

Anecdotes sur l’histoire de Windows

L’étude des dernières données montre qu’il y a plus de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs de Windows 10. Depuis 2009, les ventes d’unités de la version 7 et 8 sont supérieures à l’ensemble de la population européenne.

Au départ, Bill Gates avait prévu de donner le nom d’Interface Manager à Windows. Et afin de familiariser les utilisateurs avec le système d’entrée peu connu à l’époque de Windows, des jeux qui dépendent du clic du bouton de la souris ont été inclus.

Comment naviguer sur Windows ?

Une fois le démarrage effectué, la première chose qui apparaît est le bureau. Celui-ci peut être considéré comme l’espace de travail principal de l’ordinateur. À partir de là, il devient possible de visualiser et de gérer des fichiers, d’ouvrir des applications, d’accéder à Internet et bien plus encore.

Travailler avec des applications

Une application, également appelée programme, désigne un type de logiciel permettant d’effectuer des tâches sur un ordinateur. Windows comprend de nombreuses applications intégrées dans son système.

À l’aide de la souris, il faut cliquer sur le bouton Démarrer, puis sélectionner l’application souhaitée. Si cette dernière ne s’affiche pas, il suffit de cliquer sur “Tous les programmes” pour voir une liste complète des applications.

Travailler avec des fenêtres

Chaque fois qu’un fichier, un dossier ou une application s’ouvre, il se présente dans une nouvelle fenêtre. Pour cacher la fenêtre dans la barre des tâches, il suffit de cliquer sur le bouton Réduire. Pour la faire réapparaître, il faut simplement cliquer sur cette icône dans la barre des tâches.

Le bouton Agrandir permet de remplir tout l’écran. En fait, si l’écran a été agrandi, ce bouton est remplacé temporairement par le bouton Restaurer. Ainsi, pour rétablir la taille originale de la fenêtre, il suffit de cliquer dessus.

Travailler avec des fichiers

De nombreux types de fichiers différents sont disponibles. Les documents Microsoft Word, les photos numériques, la musique numérique et les vidéos numériques sont tous des fichiers. Ces derniers se présentent par une icône.

En outre, ils peuvent être visualisés et organisés à l’aide d’une application intégrée appelée Explorateur de fichiers (appelé Explorateur Windows dans Windows 7 et antérieur).

Pour ouvrir l’Explorateur de fichiers, il faut cliquer sur son icône dans la barre des tâches ou double-cliquer sur n’importe quel dossier du bureau.

Recherche de fichiers

Windows 10

Dans la zone de recherche située à côté du bouton Démarrer, il faut entrer le nom du fichier pour le retrouver. Les résultats s’affichent d’ailleurs au-dessus de la zone de recherche.

Windows 8

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer, puis de commencer à taper pour rechercher un fichier. Les résultats de la recherche s’affichent sur le côté droit de l’écran.

Windows 7

Il faut cliquer sur le bouton Démarrer, puis saisir le nom du fichier ou des mots-clés et appuyer sur Entrée pour que les résultats s’affichent.

Déplacement et suppression de fichiers

En utilisant progressivement l’ordinateur, les fichiers deviennent de plus en plus nombreux, ce qui peut compliquer la recherche des fichiers nécessaires. Windows permet de déplacer des fichiers vers différents dossiers et de supprimer les fichiers inutilisés. Pour déplacer un fichier, il suffit de le faire glisser vers l’emplacement souhaité.

Si un fichier ne sert plus à rien, il est possible de le supprimer. Le fichier supprimé se retrouve dans la corbeille. En cas de changement d’avis, il est possible de déplacer le fichier de la Corbeille vers son emplacement d’origine.

Raccourcis

Lorsque des fichiers ou des dossiers sont fréquemment utilisés, la création d’un raccourci sur le bureau permet de gagner du temps. Au lieu de naviguer jusqu’au fichier ou au dossier chaque fois pour y accéder, il suffit de double-cliquer sur le raccourci pour l’ouvrir.

À noter que la création d’un raccourci ne crée pas une copie du dossier. Il s’agit simplement d’un moyen d’accéder plus rapidement au dossier.

Les parts de marché de Windows

Windows de Microsoft représente le système d’exploitation informatique le plus utilisé dans le monde. En effet, il occupe 68,94 % du marché des systèmes d’exploitation pour ordinateurs de bureau, tablettes et consoles en février 2021.

MacOS et iOS d’Apple se classent en deuxième position des systèmes d’exploitation les plus utilisés. Ce dernier étant l’installation standard sur tous les appareils iPad. Les versions du système d’exploitation Linux représentent la principale option pour les utilisateurs qui préfèrent les logiciels libres.

L’adieu aux piliers Microsoft : trois générations de Windows s’effacent en 2025

Microsoft franchit une étape décisive dans l’évolution de son écosystème avec l’arrêt progressif du support technique pour trois versions majeures de son système d’exploitation. Cette transition marque un tournant significatif pour des millions d’utilisateurs à travers le monde qui devront s’adapter à ce changement.

Windows 7, le système d’exploitation lancé en 2009, a déjà vu son support standard prendre fin. Malgré sa popularité persistante, cette version ne reçoit plus de mises à jour de sécurité régulières depuis janvier 2020, sauf pour les entreprises qui ont souscrit au programme de support étendu payant. Cette option arrive également à son terme, ce qui laisse les derniers utilisateurs fidèles sans protection contre les vulnérabilités émergentes.

Windows 8.1, successeur controversé de Windows 7, connaît un sort similaire. Microsoft a cessé tout support pour cette version, considérée comme moins réussie en raison de son interface orientée tactile qui avait désorienté de nombreux utilisateurs d’ordinateurs de bureau. Les machines fonctionnant sous ce système deviennent désormais vulnérables aux menaces informatiques croissantes.

Quant à Windows 10, bien qu’il reste actuellement le système d’exploitation windows le plus répandu, Microsoft a programmé la fin de son support pour octobre 2025. Cette décision stratégique vise à accélérer l’adoption de Windows 11, sa dernière version en date. Les utilisateurs de Windows 10 bénéficient encore de mises à jour régulières, mais doivent anticiper cette échéance imminente.

Source : techmonitor.ai

