Mistral Small 3 : l’IA open source française légère, rapide et moins chère !

En quête d’innovation, Mistral AI propose Mistral Small 3 sous licence Apache 2.0, un modèle IA pensé pour être plus agile, plus efficace et plus abordable.

Mistral AI prouve que les grands modèles d’IA peuvent être efficaces sans être énergivores en lançant Small 3. Si la Chine brille avec DeepSeek et que les États-Unis dominent encore, Lucie n’est pas la seule à marquer les esprits en France.

Grâce à son efficacité, Mistral Small 3 permet de réduire les coûts et d’accélérer les traitements.

Mistral Small 3 : un modèle d’IA plus léger mais ultra performant

En règle générale, plus un modèle est gros, plus il est performant. Pourtant, Mistral Small 3 casse cette idée reçue. Avec 24 milliards de paramètres, il rivalise avec des modèles trois fois plus imposants.

Déjà, ça surprend… Mais ce qui m’impressionne encore plus, c’est sa vitesse. Mistral Small 3 traite 150 jetons par seconde, soit 30 % plus vite que GPT-4o Mini.

Cela dit, ce n’est pas qu’une question de rapidité. Il s’agit aussi d’optimisation. Mistral AI a réussi à réduire la taille sans perdre en précision.

Par exemple, citons Llama 3.3 70B, un modèle bien plus volumineux. Pourtant, Mistral Small 3 arrive au même niveau. Guillaume Lample, directeur scientifique de Mistral, l’affirme : « Nous estimons qu’il est pratiquement au même niveau que Llama 3.3 70B ».

Mais ce n’est pas tout ! En plus, ce modèle a été conçu différemment. Pas d’apprentissage par renforcement, pas de données synthétiques. Et le résultat ? Une IA plus transparente, plus fiable, sans biais cachés.

En plus, son entraînement repose sur 8 000 milliards de jetons, contre 15 000 milliards pour d’autres modèles comparables. Moins de ressources consommées, mais autant de puissance. Mistral AI prouve qu’une autre approche est possible.

Une solution taillée pour les entreprises

Les entreprises ont besoin d’IA performantes, mais aussi sécurisées. C’est d’ailleurs l’un des grands atouts de Mistral Small 3. Il peut tourner sur un seul GPU.

Or, ce n’est pas son seul avantage. Il s’intègre facilement dans des environnements professionnels sensibles.

Introducing Small 3, our most efficient and versatile model yet! Pre-trained and instructed version, Apache 2.0, 24B, 81% MMLU, 150 tok/s. No synthetic data so great base for anything reasoning – happy building!https://t.co/8WfgzuuwRk — Mistral AI (@MistralAI) January 30, 2025

C’est le cas des secteurs comme la finance, la santé ou l’industrie, où la confidentialité est cruciale. En règle générale, ces entreprises ne veulent pas dépendre de services cloud qu’elles ne contrôlent pas.

Et si elles avaient enfin une alternative fiable ? « Beaucoup de nos clients souhaitent une solution sur site car ils sont soucieux de la confidentialité et de la fiabilité », explique Guillaume Lample.

Bon, qu’en est-il des performances face aux concurrents ? Les résultats sont sans appel. Lors de tests, Mistral Small 3 a surpassé des modèles comme Gemma-2 27B et Qwen-2.5 32B. Les évaluateurs humains ont préféré ses réponses. Voilà une IA plus compacte, mais bien plus efficace.

Mistral AI ne fait pas que proposer une nouvelle approche. Elle challenge directement les géants américains. Déjà valorisée à 6 milliards de dollars, la start-up européenne s’impose comme un acteur incontournable.

Et ce n’est pas un hasard… Microsoft a même investi dans cette pépite, preuve de son potentiel énorme !

Bon, parlons stratégie. Contrairement à OpenAI et Anthropic, qui développent des modèles toujours plus grands, Mistral prend un chemin différent. Moins volumineux, mais mieux optimisé.

En plus, l’open source prend de plus en plus d’ampleur. Guillaume Lample l’affirme : « Nous allons probablement voir la même chose qu’en 2024, mais peut-être même plus que cela ».

Que pensez-vous de Mistral Small 3 ? Peut-il vraiment rivaliser avec les modèles des géants de l’IA ? Le prix et la rapidité sont-ils les critères les plus importants pour une IA selon vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.