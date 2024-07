OpenAI lance GPT-4o Mini ! Tout savoir sur cette IA qui remplace ChatGPT gratuit

Chez le royaume d'OpenAI, GPT-3.5 dans ChatGPT se voit détrôné par GPT-4o Mini. Une nouvelle IA plus petite, mais puissante, disponible aujourd'hui pour tous les utilisateurs.

OpenAI surprend tout le monde en dévoilant GPT-4o Mini, une version réduite du modèle phare GPT-4o. À compter d'aujourd'hui, cette IA prend la place de GPT-3.5 Turbo dans ChatGPT. Elle offre ainsi une expérience inédite aux utilisateurs gratuits et aux abonnés ChatGPT Plus ou Team. Dès la semaine prochaine, cette nouvelle IA sera bientôt disponible sur ChatGPT Enterprise.

GPT-4o Mini, une IA compacte et multimodale

GPT-4o Mini se distingue par sa capacité multimodale, ce qui signifie qu'elle peut interpréter à la fois des images et du texte. Grâce à l'intégration de DALL-E 3, cette IA peut aussi générer des images. Cela offre ainsi une plus grande polyvalence dans ses interactions.

OpenAI unveils cheaper small AI model GPT-4o mini https://t.co/cgF9COBRE1 pic.twitter.com/2b9xaPh6KT — Reuters (@Reuters) July 18, 2024

OpenAI a introduit une innovation technique majeure avec cette IA Mini : la hiérarchie d'instructions. Cette méthode priorise les instructions spécifiques, rendant ainsi l'outil plus résistant aux attaques par injection rapide ou aux tentatives de jailbreak. Cette nouvelle IA est non seulement plus intelligente, mais aussi plus sécurisé.

Même si cette version d'IA mini possède moins de paramètres que les modèles plus grands, cela ne signifie pas une baisse de performance. La qualité des données d'entraînement, l'architecture du modèle et le processus d'entraînement jouent un rôle crucial.

Des exemples comme Microsoft Phi-3 montrent que même les modèles plus petits peuvent offrir des performances impressionnantes.

Les modèles plus petits, comme GPT-4o Mini, deviennent de plus en plus courants dans l'industrie de l'IA. Des entreprises comme Meta, Google et Anthropic adoptent cette approche pour des tâches simples qui exigent moins de calculs.

Nécessitant moins de puissance GPU, ces modèles permettent de réduire les coûts. OpenAI suit donc cette tendance pour offrir des solutions efficaces et économiques.

Un impact significatif pour OpenAI et ses utilisateurs

L'introduction de GPT-4o Mini permet à OpenAI de continuer à développer des modèles de pointe IA tout en proposant les meilleurs petits versions disponibles. En offrant cette nouvelle IA gratuitement dans ChatGPT, OpenAI réalise des économies significatives. Il améliore par la même occasion l'expérience utilisateur.

Des médias comme CNBC et Bloomberg auraient peut-être publié des informations sur GPT-4o Mini avant l'annonce officielle d'OpenAI. Cela montre l'intérêt et l'anticipation générés par cette nouvelle IA, soulignant son importance dans le paysage technologique actuel.

En combinant performance, sécurité et accessibilité, cette nouvelle IA promet d'améliorer considérablement les interactions des utilisateurs avec ChatGPT. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que GPT-4o Mini transformera notre utilisation des IA ? Partagez votre avis en commentaire !

