Décisions militaires avec ChatGPT ? Ce commandant américain l’avoue sans détour

Un champ de bataille où ChatGPT conseille un commandant ? Cela peut paraître improbable, mais c’est exactement ce qu’un officier américain a confirmé récemment.

Qui n’utilise pas l’IA aujourd’hui ? Elle est devenue un outil incontournable dans plusieurs domaines, comme la création de contenu, le codage, la santé, ou même la finance. C’est une aide précieuse pour gagner du temps et booster la productivité.

Mais aviez-vous déjà entendu parler d’une utilisation dans l’armée ? Parce qu’un commandant américain a reconnu avoir eu recours à ChatGPT pour l’aider à prendre certaines décisions.

ChatGPT au côté du commandant : ça donne quoi ?

Le général-major William « Hank » Taylor a fait cette déclaration lors d’une conférence militaire à Washington, D.C., le 13 octobre 2025. À la tête des forces américaines en Corée du Sud, il indique que l’IA prend une place grandissante dans les missions de ses unités. Qu’il s’agisse d’opérations à risques limités ou de situations critiques.

« Chat et moi travaillons ensemble ces derniers temps », confie-t-il, évoquant l’usage du chatbot pour des décisions à la fois professionnelles et personnelles. Alors, c’est ChatGPT qui prend toutes les décisions du commandant ? Pas du tout ! Le militaire affirme avoir surtout l’utilisé pour voir des angles qu’il n’aurait pas envisagés.

Pourquoi un tel choix ? Parce que, selon lui, l’IA est capable d’analyser des milliers de données en quelques secondes. Ce qui peut évidemment faire la différence lorsque le temps manque et que les enjeux sont élevés.

Pour lui, l’un des aspects les plus utiles reste la capacité de ChatGPT à rédiger rapidement des rapports de renseignement hebdomadaires. En plus, le chatbot saura anticiper certains événements.

Plus qu’un conseiller opérationnel

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, le général-major Taylor évoque aussi le rôle du chatbot dans son leadership. Il utilise l’IA pour réfléchir à la prise de décision individuelle. C’est un aspect qu’il juge essentiel pour la cohésion de ses soldats et la préparation globale de ses unités.

« je me pose : comment prendre des décisions personnelles qui m’affectent, mais qui ont aussi un impact sur mon organisation et sur notre état de préparation global », précise-t-il. ChatGPT devient ainsi un outil de réflexion, presque comme un coach, mais toujours encadré par l’humain.

Hormis l’Army Enterprise LLM, l’usage de l’IA dans l’armée reste peu courant. Cette plateforme sert surtout à rédiger des communiqués, des rapports ou des fiches de personnel. Même si son usage n’est pas interdit.

Mais le fait que Taylor partage ouvertement ses pratiques attire l’attention. Cela montre que ChatGPT dépasse désormais les simples usages administratifs.

Cette révélation provoque à la fois fascination et inquiétude. Pour les amateurs de technologie, c’est la preuve que l’IA touche désormais tous les secteurs, y compris l’armée. Pourtant d’autres se demandent s’il est possible de compter sur un logiciel pour éclairer des choix impliquant des vies humaines.

Et vous qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à confier vos décisions à un assistant IA dans un contexte sensible ? Jusqu’où l’IA devrait-elle intervenir dans le leadership humain ? Donnez votre avis en commentaire !

