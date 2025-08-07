Vidéo : l’armée chinoise dévoile un commando de robots loups tueurs

Du jamais vu ! La Chine déploie ses robots loups tueurs. Non, ils ne sont pas là pour les labos ou les salons tech. Ils avancent aux côtés des soldats, prêts pour le champ de bataille.

Dans le monde de la robotique, j’en ai vu de toutes sortes. Des robots footballeurs, d’autres qui savent faire le ménage, et même ceux qui plient le linge. Mais ces robots loups, eux, représentent un véritable saut technologique. Ce qui m’impressionne, ce n’est pas seulement leur conception ultra soignée, mais aussi leurs capacités hors du commun. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez être bluffés.

Des capacités impressionnantes

C’est une grande première pour l’Armée populaire de libération chinoise (APL) de s’entraîner avec des robots-loups. Or, les résultats sont déjà prometteurs. On constate des progrès nets par rapport aux anciens chiens robots, comme le rapporte la chaîne de télévision CCTV.

Deux compagnies d’infanterie ont eu l’opportunité de tester ces quadrupèdes développés par China South Industries Group Corporation. Ils ont été mis à l’épreuve lors de plusieurs activités. Dont des frappes de précision, des opérations reconnaissances ainsi que des percées coordonnées. Le tout dans une zone montagneuse particulièrement exigeante.

Comme vous avez pu le voir dans la vidéo ci-dessus, ces robots-loups font preuve d’une véritable intelligence tactique. Ils avancent au même rythme que les soldats, eux-mêmes armés de fusils QBZ-191 et de lance-roquettes portables.

Le plus impressionnant dans tout cela ? Les robots sont aussi équipés d’armes similaires. La dernière version transporte même un fusil directement fixé sur le dos, prête à riposter comme un soldat. Ils ne se contentent donc pas d’observer ou de suivre, ils peuvent aussi attaquer. Tout ce qu’on pu voir dans un film science-fiction, non ?

Les robots loups, un levier pour l’armée chinoise

Ces robots loups ne sont pas des jouets. Car ils sont conçus pour être utilisés de manière réfléchie et précise pendant une bataille. D’après les infos de CCTV, ils pourraient même se substituer aux soldats humains dans certaines situations à haut risque. Le but est de préserver des vies et limiter les pertes sur le terrain.

Ils sont redoutables dans de nombreuses missions, comme l’assaut armé ou encore la surveillance. Ils excellent aussi dans le transport ainsi que le soutien. Capables d’évoluer aux côtés des soldats, ils peuvent grimper à des échelles, franchir des obstacles imposants. Et surtout, ils s’adaptent à toutes les situations.

L’analyste militaire chinois Fu Qianshao se montre d’ailleurs confiant. Selon lui, ces robots loups pourraient s’avérer plus redoutables encore que les drones aériens. Non seulement pour leurs capacités de combat, mais aussi pour leur impact psychologique sur l’ennemi. Puisque ces machines peuvent miner son moral et l’affaiblir sur le plan mental.

Et vous, que pensez-vous de ces robots loups ? Sont-ils un atout stratégique majeur pour l’armée chinoise ou une simple vitrine technologique ? Pensez-vous qu’ils pourraient réellement remplacer des soldats sur le champ de bataille ? Partagez vos impressions en commentaire.

