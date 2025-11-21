OpenAI lance GPT-5.1 Pro : ChatGPT revient au niveau de Gemini 3

La tension grimpe dans le monde des LLM. OpenAI vient de lancer GPT-5.1 Pro, une version capable de tenir tête à Gemini 3 ou encore à Grok 4.1.
Alors là, niveau hype, OpenAI a fait fort dans la discrétion. GPT-5.1 Pro est arrivé sans live, sans show. Sans même un petit montage dramatique. Juste une ligne discrète dans les notes de version, comme si GPT-5.1 devait se faufiler en chaussettes pour ne pas déranger. Et pourtant, le nouveau modèle apporte des changements qui ne passent pas inaperçus.
Ce qui change avec GPT-5.1 Pro d’OpenAI
GPT-5.1 Pro reprend les nouveautés de GPT-5.1 mais les pousse plus loin. Notamment tout ce qui touche au style du chatbot. Les utilisateurs peuvent plus facilement ajuster son ton, le rendre sarcastique, plus chaleureux ou hyper rigoureux. On a aussi droit à huit personnalités en tout, pensés pour s’adapter à des tâches précises.
GPT-5.1 Pro n’apporte pas un changement radical, mais il peaufine chaque aspect. Les réponses deviennent plus nettes. La structure est mieux ficelée. L’IA propose aussi une compréhension plus fine des demandes longues. Pour l’écriture complexe, c’est pile là où OpenAI veut marquer des points. Bref, c’est un modèle pour rester dans la concurrence.
Un timing bien pensé
Parce qu’on dirait que c’est la guerre du lancement des modèles les plus puissants. D’un côté, xAI qui le 17 novembre 2025 a mis au point Grok 4.1. La firme vient de muscler ses compétences en écriture et en émotionnel. xAI annonce même des scores record sur plusieurs benchmarks.
De l’autre, Google balance Gemini 3, avec un lot de nouveautés qui remettent une grosse pression sur les concurrents. Autant dire que ChatGPT ne peut pas se permettre de rester à la traîne.
Et à en croire les promesses, ce nouveau modèle a de quoi concurrence avec ces géants. De toute façon, OpenAI mise à fond sur l’aspect plus humain avec GPT-5.1. Pro, car c’est là que se joue une partie du duel contre Gemini 3.
Sachez que GPT-5.1 Pro remplace progressivement GPT-5 Pro qui restera accessible quelque temps avant de disparaître. Le seul bémol c’est que ce modèle sera disponible uniquement pour les abonnés Pro, via le sélecteur habituel de ChatGPT. Les utilisateurs gratuits n’y ont pas accès.
