Xiaomi 15T Pro 512 Go à prix cassé : 547 € (-40 %) chez AliExpress

Pendant la “Promo de l’hiver” AliExpress (jusqu’au 18 janvier 2026), le Xiaomi 15T Pro 512 Go tombe à 547 € au lieu de 903 € avec le code WSFR60 (ou FRWS60 selon les pages).

On le voit tous : les “vrais” smartphones premium dépassent souvent des tarifs difficiles à justifier. Sauf que là, Xiaomi casse la logique habituelle : le 15T Pro se retrouve sous la barre des 550 €, un niveau de prix qu’on ne voit quasiment jamais sur ce genre de fiche technique. C’est une occasion unique d’économiser 356 € sur un smartphone premium qui vise clairement le haut de gamme.

Le Xiaomi 15T Pro au quotidien : rapide, fluide, ultra polyvalent

Si vous enchaînez réseaux sociaux, multitâche, jeux, montage rapide ou streaming, le 15T Pro est dans son élément. Il embarque le MediaTek Dimensity 9400+, accompagné ici de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : vous pouvez garder une grosse bibliothèque d’apps, photos et vidéos sans surveiller l’espace.

Côté confort, gros point fort : écran AMOLED 6,83″ 144 Hz. En clair, tout glisse (scroll, animations, jeux), et l’affichage est taillé pour les films/séries grâce au HDR et à la compatibilité Dolby Vision.

Et pour l’autonomie, Xiaomi coche les cases : batterie 5 500 mAh, charge rapide 90 W et charge sans fil 50 W (pratique quand vous êtes toujours en mouvement).

Une réduction impressionnante : le Xiaomi 15T Pro 512 Go tombe à 547 €

Le plus frappant, c’est l’écart : 547 € au lieu de 903 €, soit -356 € avec le code WSFR60/FRWS60. À titre de repère, on le voit plutôt autour de 750 € sur des enseignes plus classiques.

Un achat sans risque sur AliExpress

L’offre est disponible jusqu’au 18 janvier 2026 et peut dépendre du stock et des codes promo. AliExpress met aussi en avant des options comme la livraison et le paiement en plusieurs fois (ex : PayPal “Paiement en 4X”, selon éligibilité).

Faut-il craquer ? Oui, sans hésiter

Si vous voulez un smartphone rapide, super agréable à l’écran, endurant, avec beaucoup de stockage, le Xiaomi 15T Pro 512 Go à 547 € est une des meilleures fenêtres de tir du moment. Ces prix bougent vite pendant les opérations AliExpress : mieux vaut en profiter tant que c’est dispo.

