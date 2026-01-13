Pénurie de RAM : il remonte ses manches et crée ses propres barrettes DDR5

La pénurie de composants pousse parfois les passionnés de technologie dans leurs derniers retranchements. Les étagères se vident et les prix s’envolent. Certains refusent alors de céder à la fatalité et choisissent de fabriquer eux-mêmes leurs propres barrettes DDR5.

La mémoire vive, longtemps considérée comme un composant banal, est en train de devenir un produit de luxe. Les barrettes DDR5 se font rares, les tarifs s’emballent et les utilisateurs les plus exigeants commencent à perdre patience. Dans ce climat tendu, un moddeur russe a donc décidé de contourner le problème à sa manière. Et celui-ci a fabriqué lui-même ce que le marché ne fournit plus.

La DDR5 devient si rare qu’on la fabrique soi-même

L’histoire nous vient de Russie et a été repérée par VideoCardz. Un moddeur connu sous le pseudo VIK-on a tout simplement refusé de payer près de 800 dollars pour une barrette DDR5 UDIMM. Cette dernière est devenue introuvable sur son marché local. Son raisonnement était alors que si la mémoire pour PC de bureau se fait désirer, celle destinée aux ordinateurs portables reste, elle, relativement accessible.

Plutôt que de céder à la spéculation, VIK-on a donc acheté deux barrettes SO-DIMM de 16 Go. Non pas pour les installer dans un laptop, mais pour les démonter pièce par pièce. Il voulait donc récupérer les puces mémoire DDR5 et les réimplanter sur un circuit imprimé vierge au format desktop. Le PCB, commandé en Chine pour une somme dérisoire, servira de base à cette barrette faite maison.

Dessouder des puces DDR5 sans les endommager, puis les réaligner sur un nouveau PCB, n’a rien d’un bricolage du dimanche. Ensuite, une fois l’assemblage terminé, VIK-on a ajouté un dissipateur thermique générique, avant de passer à l’étape la plus délicate, le firmware. En flashant la barrette DDR5 avec un micrologiciel ADATA compatible, le moddeur a permis à la mémoire d’être reconnue correctement par le système.

Ainsi, le module de 32 Go est parfaitement fonctionnel, détecté comme une barrette DDR5-6400 CL32. Soit des spécifications dignes d’un modèle haut de gamme… aujourd’hui quasi introuvable. Le tout pour une facture finale d’environ 218 dollars, contre près de 800 dollars sur le marché officiel.

Attention toutefois à ne pas y voir une solution miracle. Entre la soudure de précision, la recherche du bon firmware et le matériel nécessaire, cette méthode reste réservée à une élite de bidouilleurs expérimentés.

