RAM : le prix est si cher que les constructeurs de PC ne veulent plus vous en vendre

Le marché du hardware change. L’essor de l’IA vide les stocks. Les prix s’envolent. Et l’achat de PC évolue radicalement.

On s’est habitués au confort des PC “clé en main” : on commande une tour préconfigurée, on déballe, on lance un jeu. Sauf qu’aujourd’hui, ce modèle se heurte à une réalité économique plus rude. La vague de l’IA a mis la main sur une énorme partie des stocks de mémoire vive, rendant la RAM soit introuvable, soit carrément hors de prix. Résultat : certains assembleurs, comme Maingear, sortent des sentiers battus avec une idée surprenante : « Apportez votre propre RAM ». Un moyen simple et malin de contourner la pénurie.

BYO RAM : quand le client fournit les composants

La place centrale revient au programme BYO RAM (Bring Your Own RAM). Le concept ? Vous commandez votre PC de jeu haut de gamme, mais sans mémoire vive. Vous récupérez ensuite des barrettes d’une ancienne machine ou vous les achetez ailleurs. Vous les envoyez à l’assembleur. Les techniciens installent et valident le tout selon leurs procédures standards.

L’objectif est d’alléger la facture finale. Le système coûte moins cher puisque vous ne payez pas la marge de l’assembleur sur une mémoire devenue un produit de luxe. Si vous fournissez une RAM inutilisée, elle vous sera même retournée.

Due to ongoing RAM shortages and the price of ram skyrocketing, we are now providing the option to select no ram in the build section of our website!



If you already have RAM sticks or can source them elsewhere, feel free to use this option ✅ pic.twitter.com/rlGLPpfznC — Paradox Customs (@Brparadox) December 19, 2025

C’est une forme de bricolage assisté. Sauf que là, l’utilisateur doit s’impliquer dans la logistique. Sachez que Paradox Customs propose aussi désormais de livrer des PC sans mémoire.

De ce fait, l’achat « clé en main » disparaît au profit d’une collaboration. Mais le défi reste de taille : trouver cette mémoire. Sur Amazon ou eBay, les prix sont exorbitants. Des kits de 32 Go, vendus moins de 200 $il y a trois mois, dépassent aujourd’hui les 500$.

L’IA absorbe toutes les ressources

Pourquoi cette situation ? Le modèle économique subit la pression des infrastructures d’IA. La demande est telle que les fabricants comme Micron ou SK Hynix allouent leurs stocks aux géants de la tech, délaissant le grand public. Les disponibilités en DDR5 sont limitées et les stocks en magasin deviennent irréguliers.

Grâce à cette pénurie, les assembleurs doivent repenser leur métier. Ils ne peuvent plus garantir des prix stables. Ils demandent donc au client de faire l’effort supplémentaire. Cela implique aussi que l’acheteur doit se tenir informé des vitesses et des compatibilités.

Votre PC actuel devient donc un atout précieux. S’il fonctionne, gardez-le. Cette approche modifie la relation entre le joueur et son matériel. Elle pose aussi des questions sur l’accessibilité du gaming.

Évidemment, la situation ne va pas s’arranger tout de suite. Les fabricants préviennent que la pénurie durera jusqu’en 2026, avec des prix qui ne baisseront pas avant 2027 ou 2028. Les ordinateurs portables pourraient même voir leur capacité mémoire réduite pour rester abordables.

Et que se passe-t-il si les utilisateurs ne parviennent pas à trouver de RAM compatible ? L’expérience utilisateur risque de se dégrader. Le marché du PC pré-assemblé pourrait se contracter.

Sans parler de l’exclusion technologique. Si monter un PC demande désormais de sourcer ses propres pièces rares aux quatre coins du web, le jeu vidéo sur PC redeviendra une niche réservée aux experts. Et ça, pour un marché qui cherchait à se démocratiser, c’est tout sauf une bonne nouvelle.

